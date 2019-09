Stiri pe aceeasi tema

- 'Dictatura lui Nicolas Maduro trebuie sa inceteze pentru ca Venezuela sa aiba un viitor stabil, democratic si prosper', se mentioneaza intr-un comunicat al Casei Albe. 'Asa cum administratia Trump a explicat clar: toate optiunile sunt pe masa. SUA vor utiliza toate instrumentele adecvate pentru a…

- Președintele Donald Trump a declarat joi ca ia în considerare posibilitatea de a declara Venezuela zona de carantina sau de a aplica o blocada, în contextul în care SUA intensifica presiunile pentru a-l determnia pe Nicolas Maduro sa renunțe la putere, scrie Reuters. Trump…

- Adunarea Nationala venezueleana, controlata de opozitia fata de Nicolas Maduro, a aprobat reintegrarea Venezuelei in Tratatul Interamerican de Asistenta Reciproca (TIAR), o decizie care cauta sa acorde legalitate unei eventuale interventii militare straine in tara aflata in

- Autoritațile militare din SUA susțin ca un avion de vânatoare din Venezuela a urmarit în mod agresiv o aeronava de recunoaștere americana în spațiul aerian internațional, informeaza cotidianul The Guardian, citat de Mediafax. Incidentul s-a produs vineri, în aceeași zi…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro ar putea efectua o vizita oficiala în Rusia anul acesta, a declarat ministrul venezuelean de Externe, Joge Arreaza, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Tass. "Cred ca președintele Maduro va vizita Rusia pentru a semna noi înțelegeri…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a anuntat duminica reluarea dialogului, in prezent suspendat, dintre opozitie si guvernul Nicolas Maduro in Barbados, fara sa precizeze data la care vor avea loc aceste negocieri, transmite AFP. Aceasta reuniune cu "reprezentanti ai regimului uzurpator" pe…

- "Intr-un context de cenzura in crestere (...), 244 de atacuri impotriva exercitarii dreptului la informatie au fost comise in timpul primelor sase luni ale anului si 223 de angajati din acest domeniu au fost victime ale unor acte ce raman nepedepsite", a afirmat Sindicatul National al Angajatilor…

- Fostul sef al serviciilor secrete venezuelene, generalul Cristopher Figuera, refugiat in Columbia dupa rebeliunea ratata impotriva lui Nicolas Maduro, a sosit luni in SUA, unde a afirmat ca regimul presedintelui socialist al Venezuelei ar mai putea inca sa cada, informeaza marti AFP. "Sunt mandru de…