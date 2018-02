Columbia: Rebelii ELN îşi reiau atacurile Rebelii din Armata de Eliberare Nationala (ELN) si-au reluat sambata atacurile, in urma suspendarii negocierilor cu guvernul columbian, relateaza DPA. Armata columbiana a anuntat ca ELN a aruncat in aer un pod in departamentul Cesar, din nord, si a atacat un camion, folosind un dispozitiv exploziv. ELN, care dispune de circa 2000 de luptatori, anuntase ca isi reia ofensiva armata de sambata pana marti, dupa ce presedintele Juan Manuel Santos a decis, la sfarsitul lui ianuarie, sa suspende negocierile cu ultima grupare armata de opozitie. Gherila marxista ELN a inceput tratative de pace cu guvernul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - i...

- Cel putin sapte militari turci au murit in ultimele 24 de ore in cursul ofensivei Ankarei impotriva kurzilor din regiunea siriana Afrin, aceasta fiind cea mai sangeroasa zi pentru armata turca de la lansarea ofensivei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rusesc in estul provinciei Idlib (nord-vestul Siriei) si l-au ucis pe pilot, care a reusit sa se catapulteze, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite EFE. OSDO a mentionat ca avionul, un model Suhoi 25, a cazut…

- Guvernul si presedintele Afganistanului se afla sub presiune publica dupa patru atacuri sangeroase comise in zece zile, dintre care trei au avut loc la Kabul. O delegatie condusa de ministrul de interne Wais Ahmad Barmak si de directorul serviciilor de informatii afgane (NDS), Mohammad…

- Guvernul a alocat atunci 15 milioane de euro ca ajutor de urgența, bani din care s-au ridicat in timp 300 de case ANL, pe care le-au primit o parte dintre cei 4.000 ramași fara acoperiș deasupra capului. Alte 44 de locuinte au fost construite din banii lui Gigi Becali. Gigi Becali, AROGANTA…

- Un inalt cadru algerian al gruparii Al-Qaida din Maghrebul Islamic (Aqmi), Adel Seghiri, alias Abou Rouaha el-Qassantini, a fost ucis de armata algeriana in nord-estul tarii, au anuntat miercuri surse co...

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtator de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback. ''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca "topaiala guvernamentala" este expresia consacrata a sefului statului."Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul,…

- Presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a suspendat luni negocierile de pace cu gruparea marxista ELN (Armata de Eliberare Nationala), dupa o serie de atentate cu bombe in care au fost ucisi sapte politisti, informeaza Reuters. Tratativele cu rebelii ELN pentru incheierea unui conflict…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Cel puțin șapte persoane au murit in urma unui accident aviatic in Columbia, marți. Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei. „Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului…

- "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile de cautare in cazul altor trei", a indicat armata. Sursa mentionata nu a precizat cauzele prabusirii elicopterului. Aparatul, un MI-17 de fabricatie rusa, s-a prabusit in timp ce…

- Guvernul columbian s-a declarat luni dispus la un nou acord de incetare a focului cu ELN, ultima gherila activa din tara, in timp ce negocierile de pace par de mai multe zile a fi in pericol, relateaza AFP. Daca Armata de Eliberare Nationala (ELN) accepta sa raspunda favorabil apelului…

- Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Romania (FSLR) l-au taxat pe Mihai Tudose, dupa ce premierul a declarat in urma cu cateva zile ca Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi…

- Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine pe fondul incertitudinii in legatura cu reincluderea unui vot asupra tribunalului pe ordinea de zi in parlamentul Kosovo saptamana viitoare, dupa ce a fost suspendat pe 22 decembrie sub presiunea SUA si UE. "Aceasta…

- Cetatea Aradului va ajunge, din nou, sub tutela Ministerului Apararii. Anunțul a fost facut de ministrul apararii, Mihai Fifor, ieri, la Arad, in cadrul unei conferințe de presa. Practic, ministrul Fifor a explicat cum ca Ministerul pe care il conduce nu va mai prelungi protocolul semnat cu Primaria…

- Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi construite fregate pentru Armata. In acest sens, Guvernul a trimis deja coreenilor de la Daewo o scrisoare prin care anunta ca vor sa-si exercite dreptul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi construite fregate pentru Armata.Primul ministru, Mihai Tudose, a declarat…

- Mai multe atacuri atribuite gherilei ELN au impins guvernul de la Bogota sa suspende negocierile de pace cu rebelii, punand in pericol armistitiul care a oprit cei peste 50 de ani de confruntare armata in Columbia, transmite AFP. Miercuri dimineata, intr-o alocutiune televizata, presedintele columbian,…

- Area 51 a devenit cea mai controversata baza militara din lume, dupa ce in zona au fost raportate o multime de fenomene inexplicabile. Guvernul si Armata SUA au recunoscut existenta bazei abia in ultimii ani, cand au fost desecretizate mai multe documente oficiale.

- Gherila Armatei de Eliberare Nationala din Columbia (ELN), care respecta de la 1 octombrie 2017 un armistitiu convenit cu guvernul de la Bogota, a anuntat ca ea considera ca incetarea focului ia sfarsit la miezul noptii de marti spre miercuri, declarandu-se totodata dispusa sa discute in continuare,…

- 'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a afirmat sambata ca este dispus sa negocieze din nou cu gherila ELN conditiile unei prelungiri a armistitiului care a fost instituit pana la 9 ianaurie, relateaza AFP. "Suntem pe deplin dispusi sa prelungim acordul de incetare a focului cu ELN…

- Rebelii sirieni aflati intr-o zona strategica din apropierea frontierelor Israelului, Libanului si Siriei, au primit un ultimatum din partea armatei siriene si a organizatiei paramilitare Hezbollah sa se predea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Peste 100 de aparatori ai drepturilor omului si lideri comunitari au fost asasinati in 2017 in Columbia, dupa semnarea unui acord de pace istoric cu gherila FARC (Fortele Armate Revolutionare din Columbia) in noiembrie 2016, a indicat miercuri ONU, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit unui…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat, miercuri, vanzarea de armament catre Ucraina pentru a ajuta autoritatile de la Kiev in combaterea separatistilor pro-rusi din estul tarii. Decizia Washingtonului nu a fost bine primita la Moscova, in pofita dezvoltarii recente a relatiilor dintre…

- Cultivatorii de tomate in spații protejate vor beneficia și in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector in Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat in ședința de astazi, printr-o Hotarare, schema de "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții (BEI), in valoare de 1 miliard de euro. Contractul a fost semnat in data de 18 iulie 2017, la Luxemburg, de catre ministrul Finanțelor Publice…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Noul termen pentru anunțarea constructorului Centurii de Sud este 15 ianuarie 2018. Este cel de-al treilea, dupa ce anterioarele, din octombrie, respectiv 15 decembrie 2017, au fost depașite. Sunt 12 oferte care trebuie analizate.

- „Am reusit sa accesam intr-un procent de 99,9% fondurile europene, iar controalele au constatat ca o facem bine, corect'', Prezent la Conventia Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte…

- Cinci persoane, intre care se numara si patru soldati ucraineni, au fosr ucise, sambata, in estul Ucrainei, in confruntari intre armata ucraineana si rebeli separatisti pro-rusi, informeaza News.ro citand AFP.

- Cinci persoane, intre care se numara si patru soldati ucraineni, au fost ucise, sambata, in estul Ucrainei, in confruntari intre armata ucraineana si rebeli separatisti prorusi, informeaza AFP.

- Ruptura totala la cel mai inalt nivel al PSD-ului. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un nou atac devastator la adresa premierului de la Palatul Victoria. Totul a pornit de la disputa pe organizarea Targului de Craciun din Piata Victoriei.Citește și: Olguța Vasilescu dezvaluie vinovații:…

- Armata romana va achizitiona 227 de transportoare blindate pentru trupe 8X8, a anuntat, miercuri, Ministerul Apararii Nationale (MApN).Potrivit unui comunicat al MApN transmis STIRIPESURSE.RO, Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare prin care s-au aprobat circumstantele si procedura…

- Guvernul pakistanez a lansat un apel armatei sa securizeze Islamabadul, unde violentele intre fortele de securitate si manifestanti islamisti s-au soldat sambata cu cel putin un mort, a anuntat Ministerul de Interne local, citat de AFP. "Guvernul a autorizat desfasurarea unui numar suficient…

- Poreclit Anglia, Luis Orlando Padierna Pena, considerat numarul doi din Clanul Golfului, cea mai mare grupare criminala din Columbia, a fost omorat intr-o operațiune a forțelor de securitate, a informat președintele Juan Manuel Santos.

- Președintele Egiptului Abdul Fattah al-Sisi a promis sa raspunda cu „forța maxima” dupa ce peste 200 de oameni au fost uciși, vineri, intr-o moschee din Peninusla Sinai in timp ce erau la rugaciune, scrie BBC News. Armata egipteana a anunțat ca a efectuat mai multe raiduri aeriene deasupra unor ”ținte…

- Asa a fost botezata de catre primii intelectuali veniti din toate colturile romanesti sa se aseze gospodareste si sa i dea provinciei revenite la tara un viitor. 23 noiembrie 1878. Ziua Recunostintei. Armata romana trecuse Dunarea si ajunsese cu noua zile inainte la Tulcea. La insistentele prefectului…

- Soros a afirmat intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Soros, de origine ungara, ale carui opinii au fost in mod evident in contradicție cu cele ale partidului de guvernamant…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine…

- Contrar asteptarilor, Mugabe nu a mentionat ca ar intentiona sa demisioneze, desi puterea a fost preluata de fortele armate, iar el se afla in arest la domiciliu, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Intr-un discurs televizat, presedintele zimbabwian a recunoscut insa existenta unor…

- Memorandumurile semnate intre Romania si Franta respectiv intre GICAN si Patromil si intre Naval Group si Santierul Naval Constanta. In cadrul seminarului organizat, miercuri, la CCIR, au fost semnate doua Memorandumuri intre Romania și Franța, care au in plan construirea a 4 corvete multifunctionale…

- Guvernul nu mai prelungește Memorandumul Rompetrol, care expira la finele acestui an, iar kazahii și chinezii care dețin grupul Rompetrol trebuie sa plateasca datoria istorica pentru a-și dovedi buna credința. Memorandumul prevedea inființarea unui fond de investiții de un miliard de dolari și cumpararea…

- Dupa ce a efectuat un turneu de 12 zile in Asia, presedintele american a sustinut o conferinta de presa la Washington in care a subliniat obiectivele SUA cu privire la Coreea de Nord.”Am cerut fiecarei natiuni, inclusiv Chinei si Rusiei, sa se uneasca pentru a izola regimul nord-coreean,…

- Armata americana a lansat o lovitura aeriana in Somalia impotriva al Shabaab, o insurgenta islamista legata de Al Qaida care vrea sa rastoarne guvernul sustinut de Natiunile Unite, a anuntat miercuri Comandamentul SUA pentru Africa, informeaza Reuters. "Mai multi militanti" au fost ucisi in raidul…