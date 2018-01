Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe avioane care trebuiau sa ajunga ieri seara la Iasi si Bacau au aterizat pe Aeroportul „Stefan cel Mare" Suceava. Conditiile meteo nefavorabile, respectiv ceata foarte deasa, au facut ca aeroporturile din Iasi si Bacau sa nu permita aterizarea unor avioane care operau curse ...

- Pentru prima oara de la sfarsitul Razboiului Rece, americanii se tem de modul in care ar putea utiliza presedintele SUA arsenalul nuclear pe care il are la indemana. Recent, acesta a publicat pe pagina sa de Twitter faptul ca ''butonul sau...

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Victor Valdes, 35 de ani, și-a șters toate pozele și mesajele de pe conturile de socializare, punand capat carierei. Portarul nu și-a mai gasit echipa din vara, dupa desparțirea de Middlesbrough. Unul dintre cei mai mari portari ai Barcelonei și-a pus manușile in colecția cu amintiri. Și-a șters toate…

- Politia germana a indicat luni seara ca a depus o plangere impotriva unei deputate a extremei drepte, autoarea unui mesaj reprobabil pe retelele sociale impotriva refugiatilor musulmani de Anul Nou si cenzurat in cele din urma pe Twitter si pe Facebook, relateaza marti AFP. Un purtator…

- 'Politistii continua actiunile pentru salvarea de vieti, prevenirea evenimentelor rutiere grave si combaterea incalcarii regimului legal de viteza, la intoarcerea din minivacanta de Revelion. Sunt monitorizate, in special, traseele de deplasare dinspre statiunile turistice catre Capitala si celelalte…

- Cantarețul Ed Sheeran nu mai folosește telefonul mobil de doi ani și spune ca este mult mai fericit in acest fel. Și-a propus de revelion sa renunțe la smartphone și de atunci se ține de cuvant, scrie CNBC. El spune ca in ultimii doi ani viața lui este mai productiva și mai fructuoasa de cand a renunțat…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- Mii de turisti sunt asteptati in vacanta de Craciun in zonele montane din judetul Alba, la Arieseni si Sureanu, unde conditiile de schi sunt foarte bune, dupa ce a nins in ultimele zile. Gradul de ocupare la unitatile de cazare este de peste 85%, transmite corespondentul Mediafax.

- Anul 2017 nu a fost lipsit de știri bizare. De la mesajul bizar transmis de Donald Trump, la Hollyweed – agenția Reuters trece in revista cateva dintre cele mai inedite știri care au prezentat interes in acest an. Stilul lui Donald Trump l-a menținut pe liderul de la Casa Alba incontinuu in atenția…

- Peste 100 de aparatori ai drepturilor omului si lideri comunitari au fost asasinati in 2017 in Columbia, dupa semnarea unui acord de pace istoric cu gherila FARC (Fortele Armate Revolutionare din Columbia) in noiembrie 2016, a indicat miercuri ONU, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit unui…

- Antrenorul echipei argentiniene de fotbal Independiente, Ariel Holan, a demisionat miercuri, la numai o saptamana de la castigarea Copei Sudamericana, din cauza amenintarilor venite de la suporteri "ultras", informeaza EFE. Holan, care are 57 de ani, a explicat intr-o scrisoare postata…

- Banii acum, folosința peste zece ani. Transformarea unei cladiri a Poștei in școala se amana Condiții speciale pentru achiziția, de catre Primarie, a unei cladiri pentru o școala din Manaștur. La ședința de marți a Consiliului Local a venit și o reprezentanta a parinților de la școala gimnaziala…

- "In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost folosite pentru a difuza zvonuri, stiri false si teorii conspirationiste pentru a amplifica" impactul acestor atacuri si pentru a crea disensiuni in randul comunitatior, vizand in special musulmanii, arata raportul…

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- Pensii de peste 100.000.000 de lei in luna decembrie in Social / Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Teleorman, in luna decembrie, valoarea pensiilor platite la nivel judetean se ridica la suma de 100.251.028 de lei, in contextul in care judetul Teleorman este unul dintre judetele cu numar…

- Condițiile meteo specifice iernii in regiunea in care locuiți, segmentul din care face parte mașina pe care o conduceți și dimensiunile roților sunt cateva dintre elementele pe care trebuie sa le luați in calcul la alegerea anvelopelor de iarna.

- Pana acum, sigur ai auzit de numele "Keaton Jones", mentionat de foarte multe celebritati pe Twitter. Tanarul student din Knoxville, a ajuns viral dupa ce mama lui a postat un videoclip extrem de impresionant prin care baietelul dezvaluie pagubele emotionale provocate de actiunile de agresiune prin…

- Un barbat le-a dezvaluit prietenilor lui, cu care circula in tren, metodele prin care si-a inselat de mai multe ori iubita, relateaza indy100. Emily Shepherd, o pasagera care se afla in tren la acel moment, a auzit discutia si a decis sa publice pe Twitter ceea ce auzise, in speranta ca informatia va…

- Zborurile de pe aeroportul din Birmingham au fost anulate din cauza ninsorilor, alte drumuri fiind inchise, iar multe localitati au ramas fara electricitate, informeaza presa engleza."Echipele noastre muncesc din greu pentru a rezolva situatia cat mai repede posibil", a anuntat conducerea…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu. Presedintele francez Emmanuel Macron…

- Focșanenii care locuiesc in cartierul Bahne se revolta impotriva consilierilor PNL și UNPR/PMP care nu au fost de acord la ultima ședința a Consiliului Local cu proiectul de accesare a fondurilor europene pentru reabilitarea rețelelor termice din aceasta zona a municipiului. Decizia iresponsabila a…

- In avion se aflau instructorul de zbor, capitanul Bacilides Bolanos, si o studenta, Paula Andre Vazquez, care incerca sa deprinda tainele pilotajului. Avionul, un Piper PA-28-235C, efectua un zbor de antrenament, el decoland de pe aeroportul Guaymaral, din centrul tarii. Directorul Autoritatii…

- Spitalul Municipal Mangalia, Judetul Constanta scoate la concurs doua posturi vacante. Potrivit anunturilor publicate in Monitorul Oficial, Spitalul Municipal Mangalia, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, vacante de sef…

- Se spune ca atunci cand pornesti pe un drum cu hotarare si cu bune intentii nimic nu iti poate sta in cale. Si de aceasta data maramuresenii manifesta interes pentru a intra in randul politistilor. Pana ieri, 22 noiembrie, peste 320 de persoane s-au inscris pentru a sustine examenul de admitere din…

- Polițiștii salajeni va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila…

- Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, județul Gorj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale temporar vacante, de infirmier debutant – Bloc Operator, asistent medical P.L. – Sectia Neurologie, infirmier debutant – Sectia Pediatrie. Condițiile…

- Iata cum suna comunicatul emis de catre Florica Boldor, oficial al Crișului: „Cu doua nume grele pe banca tehnica, Carmen Amariei și Luminița Huțupan Dinu, e clar ca potențialul financiar al Mioveniului este peste al nostru, noi fiind nevoiți sa micșoram bugetul fața de anul trecut, in condițiile…

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduieste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va…

- Presedintele american Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduieste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca…

- Cei 11 membri ai familiei regale, miliardari și zeci de actuali sau foști miniștri sunt in prezent tinuti in detentie in somptuosul Ritz-Carlton din Riad, capitala Arabiei Saudite. In fotografiile postate pe Twitter de jurnalistul Jamal Rayyan din Al-Jazeera, putem vedea un grup de persoane intr-unul…

- Miercuri, 8 noiembrie 2017, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte de la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges din Pitesti, Bulevardul Republicii, nr. 118, contribuabilii pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la conditiile acordarii esalonarii…

- Mega Mall, ȋmpreuna cu Asociatia React si Centrul de Transfuzie Sanguina București te provoaca sa devii Mega-Salvator si sa faci o fapta buna. In perioada 4 – 5 noiembrie, la Mega Mall poți salva vieți in cadrul campaniei de donare de sange „Fii Mega-Salvator! Doneaza sange!”

- Decizia a fost luata 'pe baza evaluarii retrospective pe care am facut-o despre alegerile americane din 2016 și a concluziei la care au ajuns serviciile de informații americane ca atat Russia Today cat și Sputnik au incercat sa se amestece in aceste alegeri acționand pentru guvernul rus', explica…

- La Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti sunt disponibile 300 de locuri pentru subofiteri si maistri militari auto. Durata școlarizarii este de un an.

- In urma cu o saptamana, Erdogan a cerut mai multor primari care provin din formatiunea AKP sa isi depuna demisiile, argumentand ca unii lideri ai partidului sunt erodati. Presedintele turc il indemnase pe primarul din Ankara sa isi depuna demisia.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Gokcec…

- UPDATE 22:00 Barbatul inarmat care tinea doi ostatici intr-un complex comercial din Nuneaton, intr-o sala de bowling, a fost retinut de politie. Cele doua victime se afla in afara oricarui pericol, informeaza presa engleza. Potrivit West Midlands Ambulance Service, suspectul a fost transportat la spital…

- Alerta in orașelul britanic Nuneaton! Un barbatul inarmat ar fi luat mai mulți oameni ostatici. Poliția britanica a confirmat ca un incident este in desfașurare in apropiere de un complex comercial, avertizandu-i pe oameni sa evite zona. Un barbat a scris pe Twitter ca barbatul s-ar afla intr-un cinematograf…

- Biletul zilei din tenis 22 octombrie este jucat pe finalele turneelor ATP de la Antwerp și Moscova. In primul menționat se vor duela Diego Schwartzman și Jo-Wilfried Tsonga, iar in cel de-al doilea Damir Dzumhur și Ricardas Berankis. Acestea vor avea loc de la 17:15, respectiv 14:00. Biletul Zilei…

- Statele membre ale Grupului Celor Sapte (G7) si gigantii Internetului s-au pus de acord asupra unui plan vizand sa blocheze continuturi online cu caracter ”terorist”, a anuntat vineri ministru italian de Interne Marco Minniti, a carui tara detine in prezent presedintia Grupului, relateaza AFP. Reprezentanti…

- Simona Halep va primi un automobil de lux pentru performanța de a fi numarul 1 mondial in tenis, insa nu se poate bucura de cadoul respectiv. Simona Halep va primi un automobil Porsche 911 GTS Cabriolet, in valoare de peste 110.000 de euro, pentru performanta de a ocupa locul I in clasamentul pe 2017…

- Guvernul israelian refuza sa negocieze cu un viitor guvern de uniune palestinian din care ar face parte gruparea Hamas daca aceasta formatiune islamista nu depune armele, nu renunta la violente si nu recunoaste Israelul, se arata intr-un comunicat oficial difuzat marti, relateaza AFP. Cabinetul israelian…

- Conform ofertei revizuite, Londra nu mai are siguranța ca in decembrie se vor deschide negocieri privind liberul schimb post-Brexit. Discuțiile pregatitoare interne, care vor avea loc oricum, asigura insa un proces mai rapid, daca la summitul din decembrie se va da unda verde fazei a doua a negocierilor,…

- Microsoft a anunțat oficial ca renunța la Windows Mobile Windows Phone. Drept urmare un telefon care sa rivalizeze cu iPhone sau Pixel devine o iluzie. Joe Belfiore de la Microsoft a confirmat pe Twitter...

- Gradinitele cu program prelungit, verificate de Protectia Consumatorilor in Eveniment / Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, a desfasurat, in perioada 11.09. – 22.09.2017, o actiune de control pentru verificarea modului in care se respecta prevederile legale din domeniul protectiei…

- Comercializarea bauturilor alcoolice tinerilor cu virsta de pina la 21 de ani ar putea fi interzisa in Moldova, informeaza NOI.md. O inițiativa legislativa in acest sens a fost inaintata Parlamentului spre examinare de un grup de deputați socialiști. Aceștia au propus instituirea unor amenzi pentru…

- La cateva saptamani dupa devastatoarele uragane Irma și Maria, peste 90% din populația de 3,4 milioane de locuitori a statului american Puerto Rico, situat in Caraibe, este in continuare fara energie electrica și rupta de lume. Ei bine, giganții IT pun mana de la mana și incep sa ajute locuitorii insulei…