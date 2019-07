Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri într-un interviu pentru Fox News ca ar anunța "cu siguranța" autoritațile în cazul unor ingerințe straine într-o campanie din Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Într-un interviu…

- Președintele american Donald Trump își va începe luni vizita oficiala în Marea Britanie printr-o întâlnire cu familia regala și luând prânzul cu regina Elizabeth a II-a la Palatul Buckingham, relateaza Mediafax, citând de pe site-ul agenției Dpa. Înainte…

- Un barbat japonez a murit în timpul unui zbor din Mexico City, dupa ce a înghițit 246 de pungi de cocaina, potrivit BBC News. Avionul ar fi trebuit sa aterizeze pe Aeroportul Internațional din Narita, însa pilotul a fost nevoit sa faca o aterizare de urgența în statul…

- Autoritațile chineze au avertizat ca ar putea lua masuri dupa ce Donald Trump a semnat un ordin prin care interzice companiilor americane sa mai foloseasca echipamente de telecomunicatii realizate de firme straine care prezinta un risc pentru Washington, potrivit BBC. China vede aceasta decizie…

- Autoritațile franceze au confiscat o jumatate de tona de cocaina, in valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, in urma perchiziționarii unei nave cargou de containere in portul Dunkerque, a anunțat marți Gerald Darmanin, ministrul francez pentru Buget, printr-un comunicat. Drogurile au…

- O operațiune multinaționala anti-drog condusa de Columbia a dus la confiscarea a 94.2 tone de cocaina în ultimele 105 de zile, în valoare de 3.2 miliarde de dolari, scrie Reuters. La operațiune au colaborat 18 state, printre care SUA și Canada. Președintele Ivan Duque a declarat…

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata si 16 au fost date disparute in urma alunecarilor de teren produse duminica intr-o zona rurala din sud-vestul Columbiei, potrivit anuntului serviciilor de salvare, transmit AFP si EFE, relateaza Agerpres.Citește și: SUA vor sa stranga șurubul sancțiunilor…

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata si 16 au fost date disparute in urma alunecarilor de teren produse duminica intr-o zona rurala din sud-vestul Columbiei, potrivit anuntului serviciilor de salvare, transmit AFP si EFE. Ploile torentiale din ultimele zile au declansat alunecarile de teren care…