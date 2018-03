Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, care sambata a fost eliminata in semifinale la Indian Wells, si-a donat, in scopuri caritabile, racheta cu care a jucat la Australian Open, informeaza Realitatea Tv.Situație exploziva in nord-vestul Siriei: Kurzii sunt aproape de anihilare. Armata turca si aliatii ei au preluat…

- Delegatiile guvernului columbian si gherilei Armata de Eliberare Nationala (ELN) au reluat joi, la Quito, negocierile de pace si au convenit sa continue aceasta a cincea runda de dialog pana pe 18 mai, transmite agentia EFE. Potrivit unui comunicat comun, cele doua parti se angajeaza sa analizeze posibilitatea…

- "La Congresul PSD, Liviu Dragnea a obținut o victorie totala. S-a debarasat de toți disidenții și indezirabilii: Tudose, Ciolacu, Ștefanescu, Badalau, Andronescu, Banicioiu. Noul președinte executiv și noii vicepreședinți ii vor fi loiali stapanului, il vor asculta și urma orbește, mai puțin trei…

- De asemenea, cel în cauza este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și lovire sau alte violențe. “Conform probatoriului administrat, la data de 13 martie a.c., în jurul orei 09:00, tânarul în vârsta de 28 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca si-ar dori sa creeze o 'armata spatiala' alaturi de trupele terestre, marina (US Navy) si fortele aeriene (US Air Force), dar punand imediat la indoiala seriozitatea propunerii sale, potrivit Agerpres.

- Daca Tribunalul Bucuresti se va pronunta miercuri in aceasta cauza, decizia va putea fi atacata. Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Florin Talpan, a castigat toate procesele contra lui George Becali si FC FCSB.Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie…

- Seful fostei gherile marxiste Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC), Rodrigo Londono, alias Timochenko, candidat la alegerile prezidentiale din Columbia, va fi operat pe cord deschis in urma unui infarct suferit joi, a anuntat vineri clinica Shaio din Bogota, unde el a fost spitalizat,…

- Armata egipteana a anuntat joi ca a ucis inca 13 teroristi si a arestat 86 de suspecti in provincia Sinaiul de Nord in cursul celei mai recente operatiuni din cadrul unei ample campanii antiteroriste, relateaza agentia Xinhua. De la lansarea campaniei antiteroriste "Sinai 2018" pe 9 februarie, 95 de…

- Cel puțin cinci soldați columbieni au fost uciși și alți 10 au fost raniți intr-un atac orchestrat marți de gruparea de gherila Armata de Eliberare Naționala (ELN) in orașul Tibu din nordul Columbiei, conform purtatorului de cuvant al armatei columbiene.

- Cea mai buna armata din cate au existat vreodata, armata lui Hitler, a pierdut razboiul. In schimb, Germania a repurtat o victorie incontestabila asupra evreilor: a reușit sa-i scoata din Europa. In Holocaust, toate episoadele antisemitismului istoric s-au acumulat ca intr-un varf de lance, ...

- Rafaela Nebreda: “Am sfatuit dezvoltatorii imobiliari sa se orienteze spre Cluj” Compania spaniola de consultanța și intermediere Imoteca și-a deschis un birou la Cluj și va direcționa dezvoltatorii din domeniul catre aceasta piața, considerata ca una cu mare potențial, a anunțat Rafaela Nebreda Vilallonga,…

- Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Totodata acesta a precizat și faptul ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla…

- Presedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri dupa-amiaza un decret in acest sens prin care armata va prelua controlul tuturor operatiunilor de securitate si asupra politiei. Este pentru prima data cand se ia o astfel de decizie dupa sfarsitul dictaturii militare, in 1985. "Crima…

- Anul 1919 a adus pentru prima data la conducere un guvern comunist in Ungaria ravasita de razboiul mondial. Ar fi fost normal sa se puna accent pe refacerea tarii, dar Bela Kun avea alte planuri. Dorea sa transforme poporul din mijlocul Europei intr-o unealta a revolutiei mondiale. S-a trecut cu salbaticie…

- Rebelii din Armata de Eliberare Nationala (ELN) si-au reluat sambata atacurile, in urma suspendarii negocierilor cu guvernul columbian, relateaza DPA. Armata columbiana a anuntat ca ELN a aruncat in aer un pod in departamentul Cesar, din nord, si a atacat un camion, folosind un dispozitiv exploziv.…

- 12 baze militare siriene si iraniene au fost atacate, in aceasta dimineata, de armata israeliana, potrivit The Times of Israel. Atacul a fost, confoem descrierii facute de presa israeliana, unul „la scara larga”, survenit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul…

- Din primavara anului 2007 pana in vara anului 2012 Marcel C. (42 de ani), din Calarasi, a avut o relatie de concubinaj cu Florentina. La sfarsitul povestii, barbatul a inceput sa-si spioneze fosta partenera. A intrat pe contul ei de Facebook, a citit conversatiile purtate de femeie cu fostul sot si…

- Armata turca a atacat o scoala primara si o uzina pentru tratarea apei, in regiunea siriana Afrin, acuza gruparea kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG), citata de site-ul agentiei Reuters.

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 de kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in 10 judete si in municipiul Bucuresti, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice Inspectoratul General al Politiei Romane. 3 persoane au fost…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a publicat documente cu privire la rezultatul prelimar in cazul Mihail Lesin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, care a fost gasit mort, in anul 2015, in camera sa de hotel, informeaza site-ul postului BBC, citat de mediafax.ro Potrivit documentelor…

- Armata a caștigat o batalie importanta in procesul in care cere peste 35 de milioane de euro de la FCSB și-l taxeaza pe Gigi pentru ca mai folosește numele Steaua pe site și pe Facebook. Becali are deja doua infrangeri majore in litigiile in care Armata i-a fost adversar, acum a mai pierdut o lupta…

- Presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a suspendat luni negocierile de pace cu gruparea marxista ELN (Armata de Eliberare Nationala), dupa o serie de atentate cu bombe in care au fost ucisi sapte politisti, informeaza Reuters. Tratativele cu rebelii ELN pentru incheierea unui conflict…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Președintele Klaus Iohannis, a decorat, miercuri, la Palatul Cotroceni, delegația Romaniei care a participat la competiția sportiva „Invictus Games Toronto 2017”. Eroii au adus Romaniei la jocurile paralimpice o medalie de aur, una de argint și doua de bronz, la competiția care a avut loc, anul trecut,…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.Ministrul turc de externe,…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Agerpres.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezenta militara a armatei ruse in stanga Nistrului, acesta ar fi un avantaj in dialogul moldo-rus. Totodata, este putin probabil ca Moldova va obtine bani de la Federatia Rusa. Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul…

- Armata va continua programele de inzestrare de miliarde de euro și in acest an. Dupa ce a semnat un contract de peste 800 de milioane de euro pentru 227 de transportoare blindate Piranha, MApN este in discuții avansate pentru a cumpara sisteme de rachete HIMARS și corvete.

- Trupul neînsufletit al solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan a fost depus la o biserica din orasul sau natal, Limerick, în Irlanda si sute de fani au trecut sa-i aduca un ultim omagiu artistei care a murit, în conditii neclare, la numai 46

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a

- 'Administratia examineaza foarte serios optiunile militare care ar putea intra in joc in ceea ce priveste Coreea de Nord', a declarat Mac Thornberry, presedintele Comisiei pentru fortele armate din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA. 'Antrenamentele sunt foarte serioase', a adaugat el. 'Militarii…

- Cel puțin șapte persoane au murit in urma unui accident aviatic in Columbia, marți. Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei. „Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului…

- "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile de cautare in cazul altor trei", a indicat armata. Sursa mentionata nu a precizat cauzele prabusirii elicopterului. Aparatul, un MI-17 de fabricatie rusa, s-a prabusit in timp ce…

- Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei, a anuntat armata, intr-un comunicat citat de AFP. "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile…

- Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti în urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, într-o zona rurala din nord-vestul Columbiei, a anuntat armata într-un comunicat citat de AFP. "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului…

- Asistența aliaților NATO, care a fost acordata Ucrainei în ultimii trei ani pentru instruirea și echiparea Forțelor Armate, a depașit un miliard de dolari, a declarat șeful Misiunii NATO în Ucraina, directorul Oficiului pentru Comunicații NATO din Ucraina, Alexander Vinnikov, transmite…

- Cel mai puternic om din lume risca sa fie trecut pe linie moarta. Mai multi ofiteri din armata SUA vor sa-i ia puterile lui Donald Trump. Un grup de ofițeri veterani cer Congresului SUA sa restricționeze accesul președintelui Donald Trump la arsenalul nuclear al țarii, punand la indoiala capacitatea…

- Primul ministru, Mihai Tudose, a declarat ca a discutat cu ministrul Economiei, Gheorghe Simon, despre rascumpararea pachetului majoritar de actiuni de la Daewoo Mangalia. ”Impreuna cu ministrul Economiei, domnul Simon, am incercat si se pare ca reusim sa rascumparam 51% din actiunile Daewoo…

- Mai multe atacuri atribuite gherilei ELN au impins guvernul de la Bogota sa suspende negocierile de pace cu rebelii, punand in pericol armistitiul care a oprit cei peste 50 de ani de confruntare armata in Columbia, transmite AFP. Miercuri dimineata, intr-o alocutiune televizata, presedintele columbian,…

- Gherila Armatei de Eliberare Nationala din Columbia (ELN), care respecta de la 1 octombrie 2017 un armistitiu convenit cu guvernul de la Bogota, a anuntat ca ea considera ca incetarea focului ia sfarsit la miezul noptii de marti spre miercuri, declarandu-se totodata dispusa sa discute in continuare,…

- Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, citat intr-un comunicat al institutiei, a declarat ca noile sanctiuni "subliniaza hotararea Statelor Unite de a-i face raspunzatori pe Maduro si alte persoane implicate in coruptia din Venezuela". Oficialul american a mai apreciat ca presedintele venezuelean…

- Vorbind la un eveniment militar din provincia nordica Hebei, cu o caciula neagra de blana pe cap, cu manuși de piele și imbracat intr-o haina groasa de camuflaj, Xi Jinping s-a adresat unui numar 7.000 de militari. Armata „trebuie sa creeze o elita și o forța care sa fie pregatita mereu pentru lupta…

- De cand a ineput sa intreprinda aceasta miscare, Diaz a parasit tara si calatoreste de-a lungul Americii Latine, intalnindu-se cu lideri regionali, in incercarea de a-l aduce in fata justitiei pe Maduro, acuzandu-i administratia, si chiar pe presedinte, de diverse fapte de coruptie. Ortega Diaz, o…

- Razboiul dintre FCSB și echipa Armatei devine din ce in ce mai agresiv pe zi ce trece, iar cele doua parți profita de fiecare ocazie pentru a lansa acuze virulente la adresa "rivalilor". Lucian Becali, nepotul lui Gigi Becali, a lansat recent un atac devastator la adresa gloriilor steliste Marius Lacatuș…

- Actualul euroales a fost unul dintre favoritii regretatului cineast Alexandru Tatos, care s-a gandit din prima la Mircea Diaconu cand a hotarat sa debuteze pe marele ecran cu un film dupa nuvela lui Ion Baiesu, „38 cu doi“. Actorul isi satisfacea in acea perioada stagiul militar si a putut fi prezent…

- Au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru parcarea multietajata ce va fi construita pe terenul fostei baze sportive Vointa. Municipalitatea spera ca aceasta investitie va fi gata in anul 2020.