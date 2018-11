Fostii luptatori de gherila columbieni din FARC "nu vor pune din nou mana pe arme", a afirmat luni la Bogota liderul lor, Rodrigo Londono, in pofida zecilor de asasinate a fostilor combatanti si altor lipsuri in acordul de pace semnat in urma cu doi ani, relateaza AFP.



"Nu vom pune din nou mana pe arme, suntem profund convinsi ca exista in prezent forme de lupta superioare", a declarat Rodrigo Londono, zis Timochenko, in cursul unei comemorari in capitala columbiana.



Acordul semnat pe 26 noiembrie 2016, la finalul a patru ani de negocieri in Cuba si prevazand transformarea…