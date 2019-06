Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a emis un comunicat in care anunța ca imediat dupa incheierea Adunarii Generale de maine va avea loc și tragerea la sorți a țintarului din Liga I. „Vineri, 28 iunie 2019, la ora 12.00, la sediul LPF, va avea loc Adunarea Generala. La ora 13.30, dupa incheierea Adunarii Generale,…

- Vineri, 21 Iunie, sarbatorim Ziua Internaționala Yoga. Afla care este semnificația sarbatorii și care sunt beneficiile pe care le aduce aceasta practica straveche organismului. Vineri, 21 iunie - Ziua Internaționala Yoga Data in care se sarbatorește Ziua Internaționala Yoga nu este aleasa la intamplare…

- Soldații sau gradații profesioniști ar putea beneficia, alaturi de o parte a militarilor, polițiștilor sau funcționarilor publici cu statut special care se bucura deja de aceasta masura, de reducerea varstei standard de pensionare, potrivit unei inițiative legislative ce a fost adoptata tacit la Senat.…

- Societatea LITORAL S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 29.05.2019. prima convocare si 30.05.2019, a doua convocare. Astfel, Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 29.05.2019, iar in cadrul Adunarii Generale…

- Propunerea PSD pentru functia de judecator al Curtii Constitutionale este procurorul, considerat ”mediocru si bun executant „ Gheorghe Stan. El este șeful Secției speciale, cea inventata de PSD, stupefiind Uniunea Europeana, pentru a pune la punct procurorii care nu fac ce vrea partidul la putere. Același…

- Dumitru Graur a fost reales sambata, 13 aprilie 2019, in functia de presedinte al Asociatiei Presei Sportive din Romania, in urma Adunarii Generale de Alegeri care a avut loc in Amfiteatrul COSR. Totodata, au fost acordate premiile APSR 2018. Sala „Amfitearu” a Comietului Olimpic si Sportiv Roman a…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA Medias vrea sa angajeze o casa de avocatura pentru a reprezenta compania in procesele pe care le are cu administratorii ei, cu actualii sau fostii directori, precum si cu propriii consilieri juridici, potrivit documentelor oficiale ale companiei, scrie…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA Medias vrea sa angajeze o casa de avocatura pentru a reprezenta compania in procesele pe care le are cu administratorii ei, cu actualii sau fostii directori, precum si cu propriii consilieri juridici, potrivit documentelor oficiale ale companiei. Propunerea…