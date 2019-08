Stiri pe aceeasi tema

- USR Arad a transmis un comunicat de presa prin care anunța ca va continua acțiunea in justiție, „pana cand Primaria Arad va pune la dispoziția cetațenilor conținutul integral al contractului 80067/18.12.2013, privitor la obiectivul de investiții «Marirea capacitații peluzelor Stadionului UTA – modificari…

- „Inculpatul (…) nu exemplifica, in concret, cum i-a fost cauzata aceasta vatamare (n.r. – a dreptului la viata privata si de familie) si cum s-ar fi schimbat situatia in cazul sau daca inregistrarile si interceptarile ar fi fost realizate de catre organele de urmarire penala (n.r. – nu de catre SRI)“.

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat ca Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) „nu mai are ce cauta în procesul electoral”, precizând ca ar trebui sa se revena la formula declarației pe proprie raspundere atunci când votezi pe liste suplimentare, potrivit Mediafax.…

- Anul trecut, Institutia Prefectului Judetul Constanta a inregistrat dosarul 6474 118 2018, care are ca obiect anulare act administrativ HCLM 274 31.10.2011 . Parat in proces este Consiliul Local Municipal Constanta, insa vizata este o investitie a firmei Cambela Prod SRL. In toamna anului trecut, Prefectura…

- Ionuț Cocirlau, acum student la Drept, in anul II, se lupta in instanța, de trei ani, cu mai multe instituții, incercand sa demonstreze ca a fost sancționat pe nedrept și mutat disciplinar in clasa a XI-a de la Liceul Teoretic Draganești-Olt la 50 km de casa. Problemele lui Ionuț Cocarlau au inceput…

- ''Joi dimineata, un imens laborator de productie de cocaina a fost gasit intr-un hangar al unei ferme situate pe strada Molenweg "din Oud-Vossenmeer, din sudul provinciei Zeelanda, a anuntat politia intr-un comunicat."Aceasta este unul dintre cele mai mari laboratoare descoperite in tara…

- Audierea de miercuri a fost convocata de judecatorul districtual Jesse Furman din Manhattan, dupa ce mai multe grupari pentru drepturile omului, intre care Comitetul arabo-american antidiscriminare, au reclamant ca Thomas Hofeller - consultant politic republican intre timp decedat - a jucat un "rol…

- Curtea Constituționala urmeaza ca miercuri, 5 iunie, sa ia o decizie pe sesizarea lui Florin Iordache, in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in privinta completurilor de trei judecatori de la instanța suprema, specializate in cazuri de coruptie. In cazul in care CCR admite sesizarea,…