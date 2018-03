Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat: "Sa pastram America mareata" (Keep America Great!).

- Un tribunal german a condamnat miercuri sapte barbati si o femeie la pedepse cuprinse intre patru si zece ani de inchisoare pentru constituirea unui grup de extrema-dreapta responsabil pentru tentativa de crima si atacuri cu bomba considerate "teroriste" asupra unor adaposturi de refugiati si a unor…

- Intrebat daca candideaza pentru o funcție la Congresul PSD din weekend, a raspuns simplu "nu". Discuția s-a indreptat spre candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. "Mai este timp", a spus Eugen Teodorovici. "Probabil, in urmatoarea perioada, la nivelul conducerii partidului, se va lua…

- Declarația facuta astazi de liderul PDM Vlad Plahotniuc privind sprijinirea unui candidat comun pentru Primaria Capitalei sugereaza ca aceste alegeri nu vor mai avea loc, a comentat pentru Radio Chișinau secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. El crede…

- PD va susține un candiat unic al partidelor proeuropene, printre care PAS, PPDA, PL, PUN. "Chiar daca are șanse mari sa caștige alegerile locale, PD nu va inainta și el un candidat", a declarat Vlad Plahotniuc.

- Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- Opozitia venezueleana a exclus miercuri o participare la scrutinul prezidential din 22 aprilie fara garantii din partea guvernului presedintelui socialist Nicolas Maduro in masura sa asigure un proces electoral liber si transparent, transmite AFP. "Nu contati pe Unitatea Democratica, nici pe popor,…

- Romania nu este o democrație. Și asta nu doar pentru ca azi se afla sub conducerea unei grupari infracționale care și-a anexat instituțiile statului. Distrugerea fundamentelor democratice a inceput insa din 2015, cand USL a continuat sa funcționeze, subteran, și a impus o legislație electorala stramba.…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico conform News.ro . Purtatorul de cuvant al Ministerului de rxterne, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind „interferentele…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu spune ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in persoana lui Klaus Iohannis. "Vad ca USR reia tema privind candidatul propriu la alegerile prezidențiale. Și nu pot sa nu ma intreb daca asta chiar ajuta tabara dreptei in contextul…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in contextul in care USR a anuntat ca va avea probabil unul propriu pentru acest scrutin, si arata ca liberalii au deja un candidat desemnat - presedintele Klaus Iohannis. "Vad ca…

- Alegerile prezidentiale de la sfarsitul lunii martie din Egipt nu vor fi "nici libere si nici corecte", au avertizat paisprezece organizatii de aparare a drepturilor omului, conform unui comunicat difuzat marti de Human Rights Watch si citat de AFP. "Guvernul egiptean a calcat in picioare conditiile…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- În total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmati în mod oficial ca participanti la alegerile prezidentiale ce vor avea loc în Federatia Rusa în 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Cum s-au facut calculele. Totul a pornit de la leafa lui Iohannis. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost aprobata in iunie anul trecut și a intrat in vigoare, efectiv, de la 1 iulie 2017. Ea conținea, din start, grile cu salarii la care se va ajunge in…

- Președintele Vladimir Putin și-a inregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, a transmis, marți, Comisia Electorala Centrala din Rusia, citata de Xinhua Putin a anunțat, in luna decembrie, ca se va inscrie in cursa electorala și ca va candida independent. El a spus ca se…

- Pentru alegerile prezidențiale din Rusia, Moskova va deschide 24 de secții de vot in stanga Nistrului, cu doua mai multe decat la alegerile pentru Duma de stat din 2016. Anunțul a fost facut dupa intrevederea dintre Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Farit Mukhametshin, și liderul de…

- Kremlinul apreciaza ca un raport intocmit de Departamentul american al Trezoreriei, in baza caruia pot fi extinse sanctiunile impuse Moscovei din cauza amestecului in alegerile prezidentiale din 2016 reprezinta ”o incercare directa si evidenta” de amestec in viitorul scrutin prezidential rus, relateaza…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- "M-am intalnit cu cineva recent care mi-a spus ca m-ar ajuta cu campania. Nu este pentru mine", a declarat ea pentru revista de moda InStyle. Interesul pentru vedeta de televiziune a crescut in randul membrilor Partidului Democrat dupa discursul ei de la 7 ianuarie de la gala Globurilor de…

- Liviu Dragnea va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale, spune fostul lider al social-democraților, Mircea Geoana. Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat…

- Fostul președinte al PSD este de parere ca actualul lider al social-democraților, Liviu Dragnea este cel care va candida la alegerile prezidențiale și va avea susținerea partidului pentru aceasta funcție, in ciuda problemelor sale penale. Mircea Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca partidele de dreapta se pot ințelege sa aiba un candidat unic la alegerile prezidențiale din 2019, insa ar fi o problema cu ”onestitatea” PNL. „Aduceti-va aminte cum tipa de dragul poporului si cum se dau cu capul de pereti si legile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata la Cluj ca este foarte posibil ca formatiunea sa sa aiba un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019, argumentand ca USR "isi propune sa conteze in politica romaneasca".

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit astazi in Comitetul Executiv ca alegerile pentru președinția FRF sa aiba loc pe 18 aprilie 2018. In acest moment președinte e Razvan Burleanu, care a caștigat alegerile in martie 2014, dupa ce, cu o zi inainte de votare, Gica Popescu, principalul favorit, a fost…

- Codrin Stefanescu a anuntat ca PSD trebuie sa isi stabileasca candidatul in alegeri prezidentiale in cel mai scurt, iar in ciuda faptului ca Liviu Dragnea a spus ca nu e momentul pentru asa ceva, un deputat a iesit in fata anuntandu-si candidatura.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- Liderul Partidului Miscarea Nationalista (MHP) din Turcia a anuntat luni ca partidul sau va sustine tabara presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale de importanta critica din noiembrie 2019, informeaza dpa. "MHP nu va inainta un candidat la presedintia tarii.…

- Aina Gamzatova, o femeie musulmana in varsta de 46 de ani din Daghesta, este unul dintre contracandidații lui Vladimir Putin la președinție. Gamzatova este proprietarul celui mai mare holding media...

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite Agerpres.

- Cinci zile pe saptamana, cea mai mare durere de cap este sa gasesc subiectul pentru rubrica de a doua zi. Subiectul reprezinta cel mai greu lucru: sa alegi intre o problema de politica externa și o problema interna, intre un subiect istoric și o parabola in stil clasic. „Contrasensul” trebuie sa fie…

- Fostul fotbalist George Weah, singurul african din istorie care a primit Balonul de Aur, a câstigat, joi, cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia, dupa ce l-a întrecut categoric pe vicepresedintele Joseph Boakai.

- Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor din judet, presedintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat ca partidul sau ramane in continuare partener al PSD, dar ca alegerile din 2020 sau poate chiar si cele europarlamentare ii…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Plenul Reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, vineri, cu 253 de voturi „pentru" si 95 de voturi „impotriva", solicitarea transmisa de președintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, de prelungire a termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de…

- Formatiunile proindependenta probabil vor avea in continuare majoritate in Parlamentul din Catalonia, in urma scrutinului regional desfasurat joi, arata sondaje efectuate la iesirea de la urne, informeaza cotidianul La Vanguardia.

- Doua comitete ale Senatului american, care investigheaza rolul Rusiei in cursa prezidențiala din SUA din 2016, au solicitat documente de la sediul central de campanie al candidatului ”verzilor” americani Jill Stein. Potrivit unor senatori, participarea lui Stein la alegerile prezidențiale ar fi putut…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca va participa la alegerile prezidențiale din martie, 2018, în calitate de independent, scrie paginaderusia.ro „Va fi o autonominalizare, dar contez pe sprijinul unor forțe politice și organizații sociale care îmi împartașesc…

- Autoritatile ruse au blocat, marti, site-urile catorva organizatii straine considerate "indezirabile", printre care cel al miscarii Rusia Deschisa, al fostului oligarh Mihail Hodorkovski, opozant al lui Vladimir Putin, aflat in exil, scrie AFP.