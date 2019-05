Columbia condamnă incursiunea soldaților venezueleni pe teritoriul său Soldatii venezueleni au incalcat frontiera marti si au patruns vreo 200 de metri pe teritoriul Columbiei la San Faustino, in departementul Norte de Santander, a denuntat Ministerul de Externe de la Bogota intr-un comunicat.



"Militarii au fost identificati de locuitori ca apartinand fortelor armate bolivariene, in serviciul regimului condus de Nicolas Maduro, si au ramas circa 20 minute" in Columbia, a adaugat documentul.



Soldatii s-au intors din drum la sosirea unui elicopter columbian trimis pentru "a raspunde la apelurile comunitatii denuntand aceste acte de intimidare".



Desi…

Sursa articol: dcnews.ro

