Columbia: Cinci poliţişti ucişi în atacul asupra unui comisariat Cel putin cinic politisti si-au pierdut viata, iar alti 41 au fost raniti in atacul cu explozivi asupra unui comisariat din orasul port Barranquilla (nordul Columbiei), atribuit de autoritati traficantilor de droguri, potrivit unei surse din cadrul politiei, scrie AFP.



Primarul orasului Barranquilla, Alejandro Char, a afirmat sambata ca, "fara nicio indoiala", responsabilitatea acestui act revine organizatiilor de traficanti de droguri.



Este unul dintre cele mai grave atentate comise in ultimii ani impotriva fortelor de ordine intr-un mare oras din Columbia.



- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz Botero. „Credem ca poate fi o razbunare a grupurilor", a spus Botero, pentru postul Caracol Radio, facand referire la bandele de crima organizata…

