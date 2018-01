Stiri pe aceeasi tema

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- "E un masacru": explozia unei ambulante-capcana, sambata, in centrul Kabulului, intr-un atentat revendicat de talibani, s-a soldat cu aproape 100 de morti si 158 de raniti, semanand teroare si disperare in unul dintre cartierele cele mai animate din capitala afgana, relateaza AFP.

- UPDATE Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul “La Repubblica”. Din primele informatii, accidentul s-a produs in urma unei defectiuni…

- In 2017, militarii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava au avut peste 11.600 de iesiri la interventii, iar in 18 cazuri alarmele s-au dovedit a fi false. De asemenea, s-au inregistrat 125 de intoarceri din drum și 173 de deplasari fara interventie. Anul trecut, pe raza județului s-au inregistrat…

- O bomba ascunsa intr-o motocicleta a explodat luni intr-o piata din Yala, provincia sudica a Thailandei. In urma atacului si-au pierdut viata trei persoane iar 18 au fost ranite, relateaza Reuters.

- Un autocar plin ochi care plecase din Ankara a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului. Bilantul tragediei din noapte de vineri spre sambata indica ca unsprezece persoane au murit si 46 au fost...

- Explozie puternica in orașul suedez Malmo. O bomba artizanala a fost detonata in fața unei secții de poliție.Fațada cladirii și cateva automobile au suferit stricaciuni, insa, din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Cel putin doua persoane au murit, 20 au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs...

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane citate de postul GeoTV.

- Cel putin zece persoane au fost ucise, luni, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, astfel ca bilantul victimelor a ajuns la 12 morti de la izbucnirea conflictului, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- "Bilantul cel mai recent a ajuns la 12 morti si 14 raniti", a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului de Nangarhar, care anuntase anterior sase morti. Directorul pentru sanatate din aceasta provincie unde a avut loc atacul a confirmat bilantul victimelor, subliniind…

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Explozia dintr-un supermarket miercuri in Sankt Petersburg (nord-vestul Russiei), care a facut 13 raniti potrivit unui nou bilant, a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist, informeaza joi AFP. Treisprezece persoane…

- Un autobuz a patruns luni intr un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa.Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde, citat de news.ro. Potrivit martorilor, atacatorii…

- Trenul de pasageri care a deraiat, ieri, in statul Washington (nord-vestul SUA) mergea cu o viteza de 80 de mile pe ora (128 km/h) pe o portiune unde limita de viteza era de 30 de mile pe ora (48 km/h)

- UPDATE – Una dintre cele doua persoane de cetațenie romana ranite in urma atacului de miercuri dupa-amiaza de la Londra se afla in continuare internata in stare grava, iar cealalta, care […]

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ancuta Morariu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc dupa ce unul dintre soferi nu a respectat indicatorul ”Cedeaza trecerea”. "Un barbat a condus un autoturism pe raza localitatii Varias, iar la un moment…

- Zece persoane au fost grav ranite și 6 au murit pe loc. Atacul armat a ingrozit autoritațile braziliene. Ucigașii purtau cagule și și-au ales cu grija victimele, scrie presa braziliana. Ucigașii i-au separat pe adulți de copii și i-au impușcat doar pe cei mari, in stil mafiot, noteaza Rede…

- Doua persoane au murit si alte cateva a fost ranite dupa ce au fost injunghiate de catre un individ in orasul olandez Maastricht, potrivit Politiei locale, a relatat agentia de stiri De Telegraf, citata de site-ul cotidianului The Independent. ”Doua persoane murit si alte cateva au fost ranite dupa…

- Cel puțin 15 ofițeri au fost uciși joi într-un atac întreprins asupra Academiei de Poliție din capitala Somaliei, Mogadishu, de un terorist kamikaze deghizat în polițist, au anunțat oficiali somalezi, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Doua persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce soferul unui microbuz cu 20 de pasageri a pierdut controlul asupra volanului si s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut intre Borsec si Tulghes, in judetul Harghita.

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi in centrul municipiului Galati, la intersectia strazilor Brailei cu Traian, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Gabriela Costin. ‘La intersectia strazii…

- Doi angajati feroviari au decedat si cel putin alte sapte persoane au fost ranite luni seara in Belgia dupa ce un tren tractat s-a desprins si a rulat fara control pe o distanta de 14 kilometri, transmite dpa, preluand o stire a agentiei Belga, scrie agerpres.ro. Trenul fusese implicat in cursul…

- Accident groaznic in raionul Florești. Doua persoane au decedat, iar alte doua au fost spitalizate dupa ce doua mașini s-au tamponat violent. Accidentul a avut loc la ieșirea din satul Varvareuca.

- Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața și alte cel puțin 10 au fost ranite vineri seara intr-un incendiu produs la un hotel-cazinou de lux din stațiunea balneara georgiana Batumi, la Marea Neagra, informeaza AFP. "Doisprezece oameni au murit intoxicați cu monoxid de carbon"…

- Un atentat cu bomba a fost comis in interiorul unei moschei din peninsula Sinai, in Egipt in timpul rugaciunii de vineri. Potrivit realitatea.net, un bilanț al oficialilor egipteni citați de BBC arata 155 de morți și 100 de raniți.

- Un atac cu bomba a lovit marți dimineața un oraș din nord-estul Nigeriei, iar bilanțul este sumbru.Cel puțin 50 de oameni au murit dupa un atac cu bomba care a avut loc la primele ore ale dimineții la o moschee din orașul Mubi, statul Adamawa, scrie Realitatea.net.

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- Peste 400 de oameni au murit, iar altii 7.000 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,3 grade care a afectat regiunea muntoasa de la granita dintre Iran si Irak, relateaza site-ul BBC News, potrivit zf.ro.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Caras- Severin Cecilia Danet a declarat pentru News.ro ca un grav accident rutier a avut loc joi pe DN6, intre Slatina Timis si Ilova. "Accidentul a avut loc pe DN6, iar din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 60 de ani din localitatea…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, Ramona Tudor, accidentul s-a produs in afara localitatii Drajna. Soferul unui autoturism Dacia Logan a intrat in depasirea altui autovehicul fara a se asigura, iar pe contrasens masina acestuia s-a ciocnit violent cu un…

- Un nou atac sangeros a fost comis in Statele Unite. 26 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul intr-o biserica baptista din Texas. Atacul a avut loc in timpul slujbei de duminica, iar printre victime se numara si un copil de doar doi ani.

- Accident ingrozitor in localitatea italiana Palosco, in urma caruia doi minori și-au pierdut viața și alți trei au fost grav raniți. Toate victimele accidentului sunt de nationalitate romana. Potrivit presei locale, masina in care se aflau cei cinci romani, un Ford Focus, se indrepta spre localitatea…

- Cel puțin 29 de persoane au fost ucise și alte 17 au fost ranite intr-un raid aerian intreprins miercuri asupra localitații Sahar din nordul Yemenului, a anunțat un responsabil al serviciilor de sanatate al rebelilor houthi, informeaza miercuri AFP. Agenția Saba, aflata sub controlul…