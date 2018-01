Columbia: Atac cu bomba asupra unei sectii de politie din Barranquilla: 3 politisti ucisi si 14 raniti

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinic politisti si-au pierdut viata, iar alti 41 au fost raniti in atacul cu explozivi asupra unui comisariat din orasul port Barranquilla (nordul Columbiei), atribuit de autoritati traficantilor de droguri, potrivit unei surse din cadrul politiei, scrie AFP. Primarul orasului…

- Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz Botero. „Credem ca poate fi o razbunare a grupurilor", a spus Botero, pentru postul Caracol Radio, facand referire la bandele de crima organizata…

- Peste 60 de oameni au murit, iar alți 150 sunt raniți, in urma unui atac cu bomba in capitala Afganistanului, Kabul. Bomba a fost ascunsa intr-o ambulanța, care a explodat intr-o zona din apropierea mai multor ambasade straine și cladiri ale guvernului, scrie euronews.com.

- O femeie care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost retinuta pentru ultraj, informeaza Directia Generala de Politie a Municipiului…

- Explozie puternica in orașul suedez Malmo. O bomba artizanala a fost detonata in fața unei secții de poliție.Fațada cladirii și cateva automobile au suferit stricaciuni, insa, din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Cel putin noua muncitori au murit si cinci au fost raniti dupa ce un pod în constructie s-a prabusit luni în centrul Columbiei, a afirmat un oficial al agentiei pentru interventie în caz de dezastre.

- Carnagiu la Bagdad, unde cel putin 38 de oameni au fost ucisi si 105 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas. Exploziile s-au produs in apropierea unei piete extrem de aglomerate in fiecare dimineata.

- Da, ai citit bine. In aceasta perioada, scoatem la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual, anunta IGPR. Iata comunicatul IGPR: „Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un polițist pedofil prins…

- Un accident soldat cu cinci raniți s-a petrecut vineri, pe Drumul Național 66, la intrarea in Calan. „Șoferul unui autoturism care circula din direcția Calan spre Hațeg, la intersecția cu Drumul Județean 687, in momentul efectuarii virajului spre stanga prin loc nepermis, nu a acordat prioritate de…

- IPJ Giurgiu a demarat o ancheta dupa ce mai multi caini au fost gasiti impuscati pe marginea Autostrazii Bucuresti-Pitesti, la km 36, dosarul penal fiind deschis dupa ce pe retelele de socializare au fost facute publice mai multe imagini cu animalele moarte.

- Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari au relatat ca au vazut pe cineva fugind de la locul exploziei.Experti criminalisti si in explozibili au inspectat vineri noaptea ramasitele vehiculului. Politia nu a dat niciun indiciu cu privire la motivul posibil al deflagratiei.

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Explozia dintr un supermarket miercuri in Sankt Petersburg, care a facut 13 raniti, a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist, informeaza joi AFP, preluat de Agerpres.Treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa…

- Ofiteri DGA si politisti efectueaza, joi, zeci de perchezitii in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud la institutii publice si la domiciliile unor persone fizice, intr-un dosar in care se fac cercetari cu privire la savarsirea unor infractiuni de coruptie cu implicarea unor functionari…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- „Craciun fericit” este urarea cinica, apoi mesajul se raspandeste pe Facebook deasupra fotografiei unei masini de Politie complet distrusa intr-un accident petrecut ieri. S-a intamplat pe autostrada A1, langa Piacenza. In teribila ciocnire cu un TIR, unul dintre agentii de la bordul masinii, Giuseppe…

- Doi polițiști locali din Harșova au trait clipe de groaza chiar in Postul de Poliție din localitate, unde tocmai fusese adus un fost pușcariaș. Scenele au fost de o violența extrema, iar autorul a reușit sa fuga.

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare in aceasta dimineata 14 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Ilfov si Arges, intr un dosar de evaziune fiscala si spalarea…

- Un numar record de copii au fost raniti sau ucisi de mine antipersonal sau alte dispozitive explozive in 2016, cateva conflicte contribuind la un bilant 'ingrozitor' pentru al doilea an consecutiv, au declarat joi expertii care au prezentat raportul anual 'Landmine Monitor', transmite Reuters. Acesta…

- Cel puțin 15 ofițeri au fost uciși joi într-un atac întreprins asupra Academiei de Poliție din capitala Somaliei, Mogadishu, de un terorist kamikaze deghizat în polițist, au anunțat oficiali somalezi, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. Conform informatiilor…

- Un barbat din judetul Iasi care i-a atacat pe politisti si a spart geamurile autospecialei de interventie a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de distrugere, lovire si ultraj. Daniel Ilas, domiciliat in comuna Deleni, judetul Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luata de…

- Bugetul MAI a fost avizat pozitiv in Comisiile de aparare ale Parlamentului! Modul in care este structurat bugetul asigura plata integrala a salariilor, inclusiv pentru cele aproximativ 6 mii de persoane care vor fi angajate in anul 2018, din promoțiile școlilor de agenți și subofițeri, Academiei de…

- Tanarul de 25 de ani, care a atacat vineri seara doi politisti ai Sectiei de Politie din Sangeorz-Bai cu o bata si a fost impuscat de oamenii legii, a murit la Spitalul de Urgenta din Bistrita, unde a fost operat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a fost ranit vineri seara in orașul Sangeorz-Bai, din județul Bistrița-Nasaud, dupa ce a atacat o patrula de polițiști care se afla in misiune la o intervenție, in incident fiind ranit și unul dintre oamenii legii. Potrivit IGPR, patrula de poliție din orașul Sângeorz-Bai…

- In cursul zilei de miercuri, 6 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au identificat si depistat un barbat, cetatean strain, la scurt timp dupa comiterea infractiunilor de uz de arma fara drept, tulburarea ordinii si linistii publice si lovirea sau…

- 14 militari ONU au fost uciși și peste 40 au fost raniți, vineri, intr-un atac, in provincia North Kivu din estul Republicii Democrate Congo, relateaza Reuters care citeaza oficiali ai organizației.

- Un barbat a intrat cu mașina intr-un grup de oameni. In urma accidentului, o persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost ranite. Detectivi ai Departamentului de Poliție din New York a spus ca șoferul a intrat intenționat in oameni, in Queens, dar nu este suspectat de un act de terorism. Barbatul…

- Un tanar prins, in weekend, conducand pe DN2 E85 cu 218 km la ora a provocat marti un grav accident de circulatie in care sase oameni au fost raniti. Accidentul a avut loc in jurul orei 16.00 pe DN 1B, in zona satului Dealul Viei. Au fost implicate o autoutilitara condusa de tanarul din Ramnicelu…

- Sase tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani, au fost raniti, intr-un accident produs luni, dimineata, pe DJ 244 A, pe raza comunei vasluiene Rosiesti, dupa ce masina cu care circulau a intrat intr-un copac de pe marginea partii carosabile, scrie AGERPRES. Citeste si: Iohannis a SEMNAT!…

- In mesajul facut public pe pagina sa de socializare, vedeta il roaga pe iubitul sau, care este finul lui Leo de la Strehaia, sa o ierte, informeaza Romania TV. "Am fost retinuta de politie, 48 de ore. Motivul este ca i-am luat masina lui Cristi Marin. Citeste si Cum arata acum prima sotie…

- Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost ranite intr-un accident rutier produs in Columbia.Accidentul s-a produs atunci cand autocarul a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anunțat duminica autoritațile locale, potrivit AFP,

- Cel puțin 31 de polițiști și militari afgani au fost uciși luni intr-o serie de atacuri ale talibanilor asupra unor puncte de control, conform unui bilanț al pierderilor prezentat marți de oficiali afgani, potrivit AFP. Conform dpa, bilanțul s-ar ridica la 37 de morți in randurile forțelor de securitate.…

- O tanara care lucra ca escorta si-a atacat unul dintre clienti, iar recent a fost arestata de catre Politie. Femeia a marturisit si motivul pentru care a recurs la un gest atat de socant, lasandu-i si pe oamenii legii cu gura cascata.

- Promotia 2017-2018 de elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca a depus vineri, 10 noiembrie 2017, juramantul militar. ”Jur credinta patriei mele Romania, jur sa-mi apar tara chiar cu pretul vietii, jur sa respect Constitutia, legile tarii si regulamentele militare. Asa sa-mi…

- Cel puțin 630 de familii au fost afectate de alunecarea de teren determinata de ieșirea din matca a raului La Paila, in municipiul Corinto, in sud-estul Columbiei, care a provocat totodata cinci morți și 32 de raniți, potrivit Biroului Națiunilor Unite pentru Coordonarea Problemelor Umanitare (OCHA),…

- Doua femei, mama si fiica, au fost incatusate si conduse la Politie, dupa ce au tabarat pe un politist rutier, incercand sa-l determine sa nu-l amendeze pe un sofer care conducea cu 101km/h prin localitate. Scenele incredibile s-au petrecut in luna august, in Copalau, insa cazul a fost facut public…

- La data de 31.10.2017, polițiști ploieșteni din cadrul Secției nr. 3 au depistat un prahovean de 41 de ani, din comuna Pacureți, condamnat de Judecatoria Ploiești la doi ani de inchisoare, pentru savarșirea infractiunii de furt calificat. A fost condus la sediul sectiei de politie, unde i-a fost intocmit…

- Dupa ce, in ultimele lu ni, i-a fost aproape indiferent de problemele pe care le-a avut, acum, pare-se, lucrurile s-au schimbat radical. Iar motivul, spun sursele noastre, este legat de orgoliile pe care le au cei doi artiști cand vine vorba de relația lor.

- La data de 29.10.2017, in jurul orelor 15.30, C.P., de 34 de ani, din comuna Spring, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Cunța – Drașov, pe strada Principala din comuna Șpring, sat Drașov, in dreptul stației de carburant „Ivinis”, nu a adaptat viteza de deplasare intr-o curba…