- Cincisprezece copii cu varste de pana la 12 ani și șase adulți au fost gasiți intr-un camion frigorific care intra in Marea Britanie. Șoferul, un cetațean roman, a fost arestat in acest caz, scrie Daily Mail. Grupul de 21 de persoane, dintre care 15 copii, era din Vietnam și incerca sa intre ilegal…

- Politele de asigurare RCA pe o singura luna ar putea disparea de anul viitor. Autoritatile spun ca, de cand au aparut, a crescut si numarul soferilor care uita sa isi mai reinnoiasca politele pe termen lung. Iar pentru asiguratori, varianta RCA pentru 30 de zile este cea mai paguboasa, spun specialistii.…

- Aproximativ 200 de imigranti extracomunitari au trecut ilegal, marti, din Turcia in Grecia, anunta autoritatile elene, citate de site-ul agentiei Associated Press, preluat de mediafax Imigrantii au ajuns marti dimineata in Grecia, dupa ce au traversat Raul Evros, situat de-a lungul frontierei.…

- Autoritațile din Franța au decis construirea unui zid de-a lungul graniței cu Belgia pentru a impiedica raspandirea pestei porcine, virus care poate pune in pericol cea mai mare industrie porcina din Europa, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Autoritațile franceze au intrat in alerta dupa…

- Primaria din capitala Columbiei, Bogota, cauta solutii pentru reducerea numarului urias de porumbei din oras. Pasarile sunt atat de multe incat pietonii abia pot circula, iar cladirile si statuile sunt mereu pline de gainat.

- Poliția susține ca adolescenții se cunoșteau și ca au recurs la suicid dupa ce au jucat jocul online “Momo”. Oamenii legii au dezvaluit ca baiatul și-a luat viața imediat dupa ce a transferat jocul asupra fetei. Fata a fost gasita spanzurata 48 de ore mai tarziu. Telefoanele mobile…

- Iubita moarta a unui soț care iși inșela nevasta a fost acuzata ca a blestemat-o pe soția acestuia și pe soacra lui, cu șapte demoni care trebuiau sa fie exorcizați intr-o ceremonie religioasa. Ritualul a fost realizat de Laura din Bogota din Columbia, care susține ca a petrecut ultimii 15 ani luptand…

- Exodul migrantilor din Venezuela se apropie de un "moment de criza" comparabil cu evenimentele in care sunt implicati refugiatii care traverseaza Marea Mediterana, a avertizat vineri agentia ONU pentru migratie OIM, informeaza Reuters. Un numar tot mai mare de persoane fug de criza economica…