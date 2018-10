Aceste trupe vor trebui sa faca fata 'prezentei teroristilor, grupurilor organizate (...) care vor sa se impuna prin violenta' in a doua cea mai afectata regiune a tarii de productia de droguri, a declarat el intr-un discurs sustinut in localitatea Ocana. Noua unitate se va adauga celor 2.000 de politisti si militari care au fost mobilizati in aprilie in scopul intaririi celor 6.000 de soldati care pazesc aceasta regiune limitrofa statelor venezuelene Zulia, Tachira si Apure. 'Sunt mai mult sau mai putin 5.000' de soldati care vor veni 'sa combata diferiti factori de criminalitate, traficul…