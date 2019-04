Alunecarile de teren produse intr-o zona rurala din sud-vestul Columbiei s-au soldat cu moartea a 33 de persoane, potrivit bilantului definitiv anuntat joi de autoritatile columbiene, relateaza vineri AFP.



Dupa cinci zile de la dezastru, salvatorii au recuperat trupul "ultimei persoane disparute", a anuntat agentia nationala pentru gestionarea situatiilor de dezastru UNGRD.



Douazeci si opt de adulti si cinci copii au murit in alunecarile de teren produse duminica trecuta in localitatea Roses, in provincia Cauca.



Alunecarile de teren, provocate de ploile torentiale,…