Colterm reia furnizarea caldurii in Timisoara Avand in vedere prognoza meteo, care anunța ca de luni, 5 noiembrie, temperaturile exterioare diurne și, mai ales, cele nocturne incep sa scada, COLTERM va relua furnizarea incalzirii incepand de duminica, 4 noiembrie, ora 20. Pentru inceput, caldura se va furniza doar pe timpul nopții, intre orele 20-9, urmand ca, daca temperaturile continua sa scada, sa […] The post Colterm reia furnizarea caldurii in Timisoara appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prognoza meteo, care anunța ca de luni, 5 noiembrie, temperaturile exterioare diurne și, mai ales, cele nocturne incep sa scada, COLTERM va relua furnizarea incalzirii incepand de duminica, 4 noiembrie, ora 20. Pentru inceput, caldura se va furniza doar pe timpul nopții, intre orele…

- Avand in vedere prognoza meteo, care anunța ca de luni, 5 noiembrie, temperaturile exterioare diurne și, mai ales, cele nocturne incep sa scada, COLTERM... The post Colterm reia furnizarea caldurii, incepand de duminica seara appeared first on Renasterea banateana .

- In vederea remedierii unei defecțiuni la rețeaua termica primara, Colterm va sista furnizarea apei calde de consum la PT Romanilor, 10, 10A, 10B, 10C, 10D și Torac in ziua de vineri, 2 noiembrie 2018, intre orele 8-17. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: Andrei Șaguna, Baba Dochia, Lunei,…

- Temperaturile nocturne au scazut de mult sub zece grade, iar Colterm SA, societatea care... The post Unii timișoreni dardaie din cauza țevilor ciuruite ale Colterm appeared first on Renasterea banateana .

- Colterm anunța ca incepand de miercuri și pana vineri se fac probele la cald in sistemul centralizat de incalzire. In vederea pregatirii funcționarii in condiții bune a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara, in sezonul de incalzire 2018-2019 și ținand cont…

- Dupa ce saptamana trecuta am fost rasfatati cu temperaturi de 30 de grade, saptamana aceasta lucrurile stau cu totul altfel. Toamna pare ca isi intra in drepturi. Temperaturile scad drastic inca de luni, pe timpul noptii fiind anuntate minime de 4-5 grade. In asemenea conditii, sigur vom simti nevoia…

- Cei peste 60.000 de locuitori din Timișoara racordați la societatea de termoficare a orașului vor ramane fara apa calda, incepand de joi seara, dupa ce a fost sistata furnizarea de gaze naturale catre Colterm din cauza unor datorii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Directorul societații de…

- Echipa Azvarlirea pregatește o noua ediție a campionatului de Ultimate Frisbee, Another Disc Through The Wall. Evenimentul are loc astazi și maine, la Stadionul CFR. Pentru cel de-al treilea an consecutiv, Azvarlirea, singura echipa de Ultimate Frisbee din Timișoara, aduna la campionatul din orașul…