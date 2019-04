Colterm primeste un nou sprijin financiar din partea Primariei Timisoara. Consiliul local a aprobat alocarea a aproape sase milioane de euro, care vor fi platiti in rate egale in urmatoarele sase luni pentru achizitia de certificate verzi. Sursa acestora este cea „clasica”, Primaria Oradea, aceasta dupa ce sursa initiala avuta in vedere a cazut. Primaria ... The post Colterm primeste 5,7 milioane de euro de la Primaria Timisoara pentru achizitia de certificate verzi appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .