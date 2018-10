Colterm oprește căldura. La Timișoara sunt 25 de grade In prag de noiembrie, la Timișoara, temperaturile sunt in jur de 25 de grade. Și nu se anunța modificari importante, așa ca societatea de termoficare a decis sa opreasca, pentru moment, caldura. The post Colterm oprește caldura. La Timișoara sunt 25 de grade appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

