Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 9 mai, de la ora 17.30, Sala de conferinte a Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” gazduieste un nou eveniment. Poetul si jurnalistul Mircea Grumaz isi lanseaza volumul de poezii intitulat „Albastru”, aparut la Editura Eurotip, Baia Mare, 2019. Prezinta: Marian Baroian. Source

- Joi, 9 mai, incepand cu ora 13.30, Sala de conferinte a Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” gazduieste un conferinta „Biserica de lemn maramureseana – simbol arhitectural perpetuu”. Evenimentul este organizat de institutia gazda, in colaborare cu Asociatia R.O.S.T. Maramures (Reabilitarea Organica a…

- Miercuri, 24 aprilie, de la ora 17.00, in Salonul Artelor (Cabinetul de Medalii) va avea loc vernisajul expozitiei de fotografie intitulate „Calatorii in imagini”, a absolvenților Cursului de Fotografie, seria 11P2, Nivel-Debutanți Baia Mare, organizat de Varadinum Photo School, Adela Rusu (Lector/coordonator)…

- Saptamana plina de evenimente la Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” din Baia Mare. Miercuri, 10 aprilie, orele 16.00-19.00, Salonul Artelor Va avea loc o intalnire in cadrul proiectului regional „Familia de succes – Festivalul salamului din biscuiti”, editia a VI-a, organizat de Inspectoratul Scolar…

- Cea mai recenta ediție a proiectului clujean „Fotografia–document etnografic” (F-DE) va fi prezentata publicului din Baia Mare in Salonul Artelor din Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” in perioada 1-14 aprilie. Valoroasa expoziție de pe simezele baimarene cuprinde 100 de fotografii etnografice, selectate…

- Baia Mare este urmatorul oraș in care se va lansa cartea „Blocați in labirint” (Editura Timpul, 2017), semnata de liderul unionist George Simion. Evenimentul va avea loc marți, 19 martie, ora 13:00, la Biblioteca Județeana ,,Petre Dulfu”. „Blocați in labirint” este o radiografie a vieții Republicii…

- Luni, 18 martie, de la ora 17.00 Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare va gazdui vernisajul expozitiei de pictura de grup intitulata „4*style” a membrilor Uniunii Artistilor Plastici – sucursala Baia Mare. Expun: Adela Cristina Nabeu, Erika Tatar, Dan Prodan, Marinela…

- Marti, 5 martie, incepand cu ora 12.00, Salonul Artelor (Cabinetul de Medalii) al Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” Baia Mare este gazda vernisajului expozitiei personale de pictura intitulate „Tablouri mici, efecte mari” a artistei plastice Voichita Manu Cecalacean din Cluj-Napoca. Evenimentul este…