- Marele Zlatan Ibrahimovic, 37 de ani, in prezent la Los Angeles GAlaxy, in MLS, a prefațat duelul dintre Manchester United și Barcelona, care va avea loc miercuri, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchhester United - Barcelona, meci din turul sferturilor de finala din Liga Campionilor,…

- Liverpool s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 3-1, miercuri seara, in deplasare, in mansa secunda a optimilor de finala. Liverpool, dupa 0-0 pe Anfield Road, a reusit sa deschida scorul in…

- * Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Dragan Djukic, a declarat, joi, ca de meciul cu Thuringer HC, ultimul din grupa principala 2 a Ligii Campionilor, depinde numele adversarei din sferturile de finala. * Jucatoarea echipei de handbal CSM Bucuresti, Iulia Curea, a declarat, joi, inaintea…

- Arbitrii asistenti Petruta lugulescu si Mihaela Tepusa au primit delegare din partea UEFA pentru a oficia in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, la partida de fotbal feminin dintre Barcelona (Spania) si LSK Kvinner (Norvegia). Meciul se va disputa miercuri, 20 martie, la Barcelona. Brigada din…

- Simona Halep a declarat, joi, dupa meciul pierdut la Dubai in fata Belindei Bencic, scor 6 4, 4 6, 2 6, ca a fost obosita si a avut crampe, insa a precizat si ca sportiva elvetiana a jucat foarte bine si a fost mai puternica, informeaza L 39;Equipe, preluat de Romania TV.Am fost obosita. Dupa al doilea…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, principalul favorit al turneului ATP de la Marsilia (Franta), s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale de 668.485 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-4, 6-2, pe polonezul Hubert Hurkacz, intr-o partida disputata miercuri.…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, joi, programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, care se vor disputa in perioada 26-28 februarie, informeaza News.ro.Citește și: Simona Halep, mesaj emoționant despre lotul Romaniei la Fed Cup: 'Avem o echipa puternica și o…

- FC Nantes, cu portarul Ciprian Tatarusanu pe teren tot meciul, a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Toulouse, in optimile de finala ale Cupei Frantei. Tatarusanu nu mai jucase de la 20 ianuarie, din cauza unei accidentari. Marti, portarul nationalei Romaniei a avut o…