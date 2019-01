Colonizarea pe timp de pace prin acapararea pământului „Daca ai pamantul tau, ești liber“. Asta imi spunea de curand un fermier din Estonia. In Romania ultimilor ani, oamenii au renunțat la aceasta libertate. Sau le-a fost „confiscata“ intr-un mod subtil, greu de probat atat timp cat vanzarea terenurilor s-a facut din propria voința. De ce spun confiscata? Pentru ca, sub aparența unei remunerari consistente, oamenii au pierdut dreptul de a fi stapani in țara lor. Fara sa conștientizeze asta. Intr-un articol dedicat acestui subiect, prof. univ. Avram Fițiu ne-a vorbit despre fenomenul numit land-grabing. Sau, mai pe ințeles, colonizarea pe timp de… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

