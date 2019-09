Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul interimar al FCSB, Vergil Andronache, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Politehnica Iasi, nu va constitui o revansa pentru tehnicianului formatiei din Copou, Mihai Teja, care a fost demis de Gigi Becali la finalul sezonului

- INTERVIU Mihai Teja, antrenorul lui Poli Iași, dezvaluie momentele traite in primavara la FCSB și detalii inedite despre relația cu Gigi Becali. Mihai Teja a plecat din nou departe de București. Nu i-a priit ultima experiența din cariera, la FCSB, in sensul ca nu a caștigat laurii campionului, dar,…

- Poli Iași iși continua forma buna din startul sezonului și a obținut o victorie importanta in meciul disputat in aceasta seara pe teren propriu, in fața nou-promovatei Academica Clinceni. A fost 2-0 pentru moldoveni, care se instaleaza pe prima poziție in clasament cel puțin pana la finalul meciurilor…

- Echipa de fotbal CSM Poli Iasi a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0) formatia Academica Clinceni intr-o partida disputata, vineri seara, in cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Formatia condusa de Mihai Teja a deschis scorul imediat dupa pauza prin Ovidiu Horsia (minutul 47).…

- Poli Iași și Academica Clinceni deschid etapa cu numarul 3 din Liga 1. Partida e vineri, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Poli Iași - Academica Clinceni Vezi AICI live + statistici Poli Iași: Rusu - Gallego, Frasinescu,…

- Poli Iasi a legitimat un fost international de juniori olandez, Rodny Lopes Cabral (24 de ani). Moldovenii au semnat un contract pe doi ani cu Rodny Lopes Cabral (24 ani), un fundas dreapta format de Feyenoord Rotterdam. Jucatorul olandez cu origini din Capul Verde este anuntat a fi una dintre surprizele…

- Poli Iași și Astra se intalnesc astazi in etapa a doua din Liga 1, de la ora 18:00. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 18:00 » Iași - Astra Vezi aici live+statistici echipele probabile Poli Iași: 12. D. Rusu l 2.…

- Poli Iași pare sa-l fi convins pe Andrei Cristea, 35 de ani, atacantul lui CSU Craiova, cu un contract pe un sezon și o funcție in cadrul clubului dupa incheierea carierei. Reconstrucția lui Poli incepe cu Andrei Cristea! Plecat in iarna, la CSU Craiova, fostul capitan al ieșenilor e pe punctul de a…