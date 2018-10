Stiri pe aceeasi tema

- „In data de 15 octombrie a.c., ministrul Afacerilor Interne a transmis Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, propunerea de acordare a gradului de general de brigada - cu o stea colonelului Paraschiv Dumitru Catalin-Razvan. Ministrul Afacerilor Interne iși fundamenteaza propunerea pe faptul…

- Ministerul de Interne a transmis Administrației Prezidențiale propunerea de a-i acorda gradul de general de brigada cu o stea colonelului Catalin Paraschiv, șeful Brigazii Speciale a Jandarmeriei, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții MAI.„Pe data de 10.05.2018, CSAT a aprobat participarea…

- „Pe data de 10.05.2018, CSAT a aprobat participarea ofiterului la examenul pentru trecerea in corpul generalilor, iar la data de 11.10.2018 acesta a sustinut si promovat examenul pentru acordarea gradului de general de brigada cu o stea in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ca urmare a promovarii…

- Colonelul Catalin Paraschiv, cel care a coordonat intervenția brutala a Brigazii Speciale a Jandarmeriei la protestul din 10 august, a fost propus de ministrul Carmen Dan spre avansare la gradul de general de brigada, potrivit cursdeguvernare.ro

- Poliția Româna, prin Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, și Jandarmeria Româna au organizat, în 10 octombrie, un exercițiu internațional, în județul Giurgiu. Acesta s-a desfașurat fara evenimente deosebite și a vizat verificarea…

- ”Jandarmeria era colo sa apere Jandarmeria” ”Eu aș vrea sa va rog, dar mai ales pe dl colonel Paraschiv, sa comentați cateva imagini. Sentimentul pe care mi l-ați lasat in 10 august a fost ca Jandarmeria era acolo ca sa apere Jandarmeria nu ca sa-i apere pe cetațenii pașnici care protestau.…

- Catalin Paraschiv, șeful Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei (BSIJ), susține ca nu are informații privind o posibila tentativa de lovitura de stat, menționand ca a fost audiat de procurori in calitate de martori."Nu am fost pus sub acuzare, am calitatea de martor, am declarat efectiv…

- Colonelul Catalin Paraschiv, șeful Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, a fost audiat la Parchet, in dosarul violențelor din Piața Victoriei, anunța Digi24. Paraschiv a refuzat sa spuna presei daca s-a dispus urmarirea penala impotriva sa, in condițiile in care potrivit unor surse citate…