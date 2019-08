Colonelul Alin Florin Marian este noul comandant al Batalionului 812 Infanterie "Bistrita".

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea comenzii batalioanelor din garnizoana Bistrita. Luni, 26 august 2019, incepand cu ora 10.30, la sediul Batalionului 812 Infanterie "Bistrita", vor avea loc Ceremoniile militare de predare-primire a comenzii Batalionului 812 Infanterie "Bistrita" si a Batalionului 405 Sprijin Logistic "Nasaud".…

- Ziarul Unirea Locotenent-colonelul Ludovic Brok, seful CMJ Alba a preluat comanda Batalionului 136 Geniu „Apulum” Locotenent-colonelul Ludovic Brok, seful CMJ Alba a preluat comanda Batalionului 136 Geniu „Apulum” • Cu aceasta ocazie, va fi decorat Drapelul de Lupta al UM 01684 Alba Iulia. Marți, 9…

- La Parada Absolvenților UAV, eveniment aflat la ediția a doua, au luat parte, pe langa studenți, conducerea universitații, autoritați locale, familiile celor ce au absolvit cursurile UAV și o sumedenie de curioși. Evenimentul s-a incheiat cu o retragere cu torțe a soldaților Batalionului 191 Infanterie…

- Ultima zi a programului de instruire Saber Guardian a inceput cu un ceremonial de comemorare dedicat sublocotenentului Ionel Gheorghita Dragusanu, la care au participat atat fostii lui colegi, cat si presedintele filialei constantene a Asociatiei National Cultul Eroilor "Regina Maria", colonelul…

- Aplicarea, in cadrul unui scenariu tactic, a tehnicilor si procedurilor invatate pe timpul participarii la Cursul de acordare a primului ajutor (Combat LifeSaver Course), a constituit proba finala pentru cei treizeci de militari ai Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN", care, timp de cinci…

- Omagiu adus celor cazuți in luptele pentru apararea neamului romanesc Intreg județul Ilfov i-a omagiat și i-a cinstit pe cei care s-au jertfit in luptele pentru apararea patriei și pentru intregirea neamului romanesc. Bineințeles, și in comuna Berceni ceremonia de pomenire a eroilor comunei a adunat…

- Cei treizeci de militari din Brigada 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN", care parcurg Cursul de acordare a primului ajutor (Combat Life Saver Course), organizat la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu, alaturi de inca 20 de militari din cadrul structurilor subordonate Brigazii,…

- Astazi, militari din cadrul Batalioanelor 191 Infanterie, 811 Infanterie si 817 Artilerie si cercetasi ai Brigazii 81 Mecanizata au inceput Cursul de observatori inaintati de artilerie, organizat de Batalionul 84 Asigurare Date al Brigazii 8 LAROM. #ForteleTerestreRomane #SaberGuardian2019 #Coeziune…