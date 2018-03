Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in Justiția din Romania! Un politist din Gorj - care a urcat baut la volan si a comis un accident - nu mai are dreptul sa conduca, atentie, cu exceptia. autospecialelor de serviciu.

- Politistii Formatiunii Rutiere Topoloveni l-au depistat pe P. Adrian, de 43 de ani, din comuna Priboieni, care conducea un autoturism pe raza orasului Topoloveni, aflandu-se sub influenta alcoolului. Barbatului i-au fost recoltate doua probe biologice de sange pentru stabilirea alcoolemiei.…

- "Ambulanta se deplasa in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, si a surprins, pe o trecere de pietoni de pe b-dul 21 Decembrie, un tanar de 14 ani care era angajat in traversare. In urma accidentului, pietonul a decedat si in momentul de fata se fac verificari pentru a se clarifica…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un conducator auto care se afla la volan în stare avansata de ebrietate.”La data de 19 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin, Post Politie Aghiresu, au depistat în trafic un barbat, de 54 de ani, din…

- Aproximativ 94% din cei aproximativ 11.300 de elevi suceveni din clasele a XI-a si a XII-a, invațamant de zi, au sustinut, astazi, proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii examenului de Bacalaureat. Un elev de la Colegiul Tehnic din Radauți este acuzat de tentativa de frauda,…

- Un barbat din Calarasi s-a ales cu dosar penal, dupa ce l-au prins baut la volan. Soferul a fost prins la un control de rutina, la volan pe drumurile publice. Pe 12 martie, politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat un barbat, de 46 de ani, in timp ce conducea un autovehicul, desi…

- Un barbat din comuna Vultureni, jud. Cluj, a fost retinut 24 de ore de catre politistii clujeni, dupa ce a fost depistat conducand a patra oara fara permis si sub influenta alcoolului La data de 12 martie, in jurul orei 23.10, politisti rutieri din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier…

- Tragedie pe o șosea din Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un tanar de 21 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Șoferul beat a lovit din plin un autoturism care circula regulamentar. Tanarul era clar baut, potrivit martorilor, și gonea nebunește pe strazi. Șoferul din mașina…

- La data de 12 martie, in jurul orei ora 23:10, politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au depistat un barbat, de 31 de ani, din comuna Vultureni, in timp ce conducea un autoturism pe strada Oașului, fara a deține permis de conducere. De asemenea, polițiștii au stabilit…

- Vasilica Topor, barbatul din Braila care și-a injunghiat soția pentru ca i-ar fi facut vraji, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere. In plus, judecatorii l-au obligat sa se trateze intr-o clinica de Psihiatrie și sa efectueze 90 de zile de munca neplatita, in folosul…

- Multi soferi isi gasesc masina lovita in parcare, iar gasirea vinovatului poate fi extrem de dificila. In primul rand, cei pagubiți trebuie sa anunte incidentul la sediul Politiei Rutiere, in cel mult 24 de ore de la constatare. La Serviciul Rutier, proprietarul masinii va primi…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla – Compartimentul Rutier au depistat sambata, 3 martie 2018, in jurul orei 16.20, un tanar de 19 ani, din comuna Fizesu Gherlii, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii de domiciliu. Din verificari a rezultat ca șoferul nu poseda permis…

- Un barbat din comuna Dor Marunt s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins fara permis la volan. Mai mult decat atat, soferul, care era si baut, a refuzat recoltarea de probe biologice si testarea cu aparatul etilotest.

- Sotia, fiul si prietenii anunta pierderea celui care a fost OMUL in toate si pentru toti Colonel in rezerva Graur Vartopeanu Constantin. Pentru toti cei care l au cunoscut, va ramane de acum doar o frumoasa amintire. Ia cu el gandurile noastre, bucuriile si implinirile in care ne a fost sprijin temeinic,…

- Infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa, marti, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, iar potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte PNL si un secretar de la ALDE.

- • I s-a RIDICAT permisul de conducere pentru BAUTURA, de DOUA ori! Pacientii de la Centrul de Dializa Diaverum din Targu Jiu aduc grave acuzatii coordonatorului pe judet al ambulantelor BGS. Acesta coordoneaza in prezent patru masini de ambulanta, pacientii fiind adusi la centrul de dializa…

- Un adolescent de 15 ani a fost prins de politisti, in timp ce conducea masina pe o strada din Craiova! Chiar daca era constient ca incalca legea, pustiul a incercat sa scape de pedeapsa,...

- Departamentul de Lupta Anti-Frauda cerceteaza corectitudinea unui proiect in valoare de 38 de milioane de euro, din care a facut parte și Academia Naționala de Informații a SRI, dar și diverse firme care au conexiuni cu Serviciul sau cu fosta Securitate.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata înfiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP).

- Fostul sef al SPP iese la rampa cu un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce seful PSD i-a transmis, zilele trecute un mesaj vehement cu privire la opiniile acestuia vizavi de scandalul in care e implicat Serviciul de Protectie si Paza. Dumitru Iliescu sustine ca nu va trece vreme lunga pana…

- Liderii Coaliției PSD-ALDE au avut o intalnire, miercuri, 7 februarie, in biroul lui Liviu Dragnea, dupa ședința comuna a celor doua camere ale Parlamentului.Tema discuțiilor a fost posibilitatea inființarii unei comisiei speciale de ancheta cu privire la situația din Serviciul de Protecție…

- Scandalul legat de protecția oferita demnitarilor de Serviciul de Protecție și Paza se extinde. Prima comisie parlamentara sesizata pe acest subiect, cea de control a SRI, trebuie sa decida daca are competențe pe marginea scrisorii prin care Alina Mungiu Pippidi acuza SPP ca s-a

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la Serviciul de Protecție și Paza. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- Ion Iliescu a reacționat in scandalul privind Serviciul de Protecție și Paza (SPP), susținand ca daca se suspecteaza ca SPP face jocuri politice, se poate acționa instituțional și nu prin intermediul declarațiilor de presa.

- Serviciul de Protecție și Paza primește lovitura dupa lovitura. Dupa ce Liviu Dragnea a renunțat la SPP, ulterior au renunțat miniștrii și premierul Viorica Dancila.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI la PNL: 'Va urcam pe pereți!'. Doi grei ai partidului, EXECUTAȚI cu binecuvantarea lui Orban…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, arunca in aer scandalul legat de Serviciul de Protecție și Paza. Deși inițial serviciul de escortare al premierului fusese preluat de catre Jandarmerie, Carmen Dan a precizat ca aceasta instituție nu va inlocui SPP pe termen lung. Citește și: ALERTA - Președintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). El a spus ca nu a fost o decizie politica, și ca el, personal, a renunțat la protecția SPP și merge cu mașina partidului.…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a declarat ca „supararea PSD pe SPP” genereaza „dezordine și riscuri” și ca poate depune chiar marturie ca Serviciul de Paza și Protecție este „o instituție extrem de performanta in plan internațional”. Mai mult, liberalul a apreciat gestul social-democraților drept „o forțare…

- Sefa de la Ministerul Sanatatii considera ca nu ar avea nevoie de prezenta in preajma sa a unui reprezentant de la Serviciul de Protectie si Paza. Sorina Pintea si-a spus punctul de vedere in aceasta chestiune chiar in ziua in care a preluat mandatul de la predecesorul sau, Florian Bodog. Si pe fondul…

- Toți miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. De altfel, premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit ...

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- La data de 28 ianuarie, in jurul orei 06.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe DN 7, pe raza comunei Sibot, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Sasciori, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…

- La data de 26 ianuarie, in jurul orei 19.30, politistii din Campeni, in timp ce actionau pe strada Lalelelor din oras, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din comuna Moldovenesti, judetul Cluj. Potrivit IPJ Alba, in urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un barbat din comuna Independenta, care a fost prins baut la volan, este ancheta penal de politistii calaraseni. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

- Soferul unui utilaj de deszapezire din judetul Suceava a ramas fara permis auto, dupa ce a fost prins baut la volan. El a fost oprit pe Drumul National 2E, pentru un control de rutina. Avea o alcoolemie sub limita de la care se intocmeste dosar penal, dat tot nu va mai putea conduce in urmatoarele 3…

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- Tribunalul Galati l-a condamnat pe un barbat de 40 de ani la inchisoare cu executare pentru conducere a unui autovehicul fara permis si dare de mita. In incercarea de scapa de dosarul penal, individul a amenintat doi batrani cu moartea.

- Un barbat ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,54 mg/l a pierdut controlul asupra masinii, a acrosat un stalp, dupa care s-a rasturnat cu autoturism in sant. In urma accidentului, sotia sa a decedat.

- Scandal in ajunul implinirii celor 100 de ani de la Marea Unire. In timp ce la Ialoveni autoritatile isi propun ca in Anul Centenarului sa organizeze mai multe actiuni tematice, consilierul sefului statului Maxim Lebedinschi denunta initiativele la Serviciul de Informatii si

- In saptamana culturii naționale, Primaria Municipiului Campia Turzii, prin Serviciul de Cultura, a organizat evenimentul „Cultura romana la ceas aniversar”. Manifestarea a avut loc astazi, 18 ianuarie 2018, in Sala

- Polițiștii au oprit pentru control la Jucu de Sus un șofer, care s-a dovedit a fi consumat bauturi alcoolice inainte sa urce la volan. S-a intamplat joi, 17 ianuarie, in jurul orei 18. Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au oprit barbatul de 37 de ani, din Sic,…

- In noaptea de 16-17 ianuarie a.c., doi agenți de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Campina au oprit, pentru verificari, un auto care circula pe strada Henri Coanda. La volan au depistat un barbat de 38 de ani din Cornu, care nu poseda permis pentru nicio categorie de vehicule.…

- Comunicat de presa -Cultura romana la ceas aniversar- In saptamana culturii naționale, Primaria Municipiului Campia Turzii, prin Serviciul de Cultura, va invita la evenimentul intitulat „Cultura romana la ceas aniversar”.

- Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat în trafic sub influența alcoolului.”La data de 14 ianuarie a.c., în jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 24 de…

- Un fost preot din comuna Costuleni, judetul Iasi, a fost urmarit de politistii din Iasi si Vaslui dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui agent de politie. Barbatul era baut si le-a spus agentilor ca masina a condus-o Dumnezeu.

- Un barbat din Iasi a fost prins beat la volan si le-a oferit politistilor un circ pe cinste. Cand a vazut ca oamenii legii sunt pe urma lui, a tras pe dreapta, si a schimbat locul soferului cu locul pasagerului. Apoi, a dat niste explicatii halucinante.

- Polițiștii clueni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afa beat la volan.”La data de 5 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au identificat un conducator auto aflat sub influenta alcoolului”,…

- Politistii rutieri au depistat in trafic un barbat care consumase o cantitate apreciabila de alcool. Soferul emana halena alcoolica si a fost dus la spital pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

- Un barbat care a furat banii din pomelnice de la schitul Straja a fost prins la scurt timp, dupa ce a mers la postul jandarmilor montani din Straja, s-a recomandat ca fiind de la Serviciul de Protectie si Paza si a cerut voie sa foloseasca toaleta.Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- De fapt, o lupoaica care da dovada de „lipsa crasa de bun simț și pregatire diplomatica”... "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor…