Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat vineri pe ambasadorul Austriei la Moscova in urma anuntului Vienei ca un colonel din armata austriaca este suspectat ca a spionat timp de decenii in favoarea Rusiei, transmit dpa si AFP preluate de Agerpres. Ambasadorul austriac Johannes Eigner a…

- Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat vineri pe ambasadorul Austriei la Moscova in urma anuntului Vienei ca un colonel din armata austriaca este suspectat ca a spionat timp de decenii in favoarea Rusiei, transmit dpa si AFP. Ambasadorul austriac Johannes Eigner a fost convocat la Ministerul de…

- Ministrul austriac de externe, Karin Kneissl, a anulat vizita sa in Rusia pe fondul scandalului de spionaj, scrie publicatia austriaca Kleine Zeitung. Vizita urma sa aiba loc pe 2 și 3 decembrie și sa fie dedicata punerii in aplicare a concluziilor ”Dialogului de la Soci”. De asemenea, in cadrul vizitei…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a afirmat vineri ca Austria il suspecteaza pe un ofiter de armata, recent pensionat, ca a intreprins activitati de spionaj in favoarea Rusiei timp de decenii si ca Viena i-a cerut Moscovei explicatii pe aceasta tema, relateaza Reuters, AFP si dpa preluata de Agerpres…

- Rusia l-a convocat luni pe ambasadorul norvegian la Moscova pentru a protesta fata de arestarea vineri pe aeroportul din Oslo a unui cetatean rus acuzat de spionaj, acest din urma invocand o "neintelegere", relateaza AFP preluata de Agerpres. Ambasadorului i s-a adus la cunostinta "protestul…

- Autoritatile de la Moscova i-au convocat marti pe ambasadorii Elvetiei si Olandei pentru a denunta "acuzatiile nefondate", potrivit carora spioni rusi au pus la cale atacuri cibernetice impotriva unui laborator elvetian implicat in dosarul Skripal, precum si Agentia Mondiala Antidoping, relateaza…

- Autoritatile de la Moscova i-au convocat marti pe ambasadorii Elvetiei si Olandei pentru a denunta "acuzatiile nefondate", potrivit carora spioni rusi au pus la cale atacuri cibernetice impotriva unui laborator elvetian implicat in dosarul Skripal, precum si Agentia Mondiala Antidoping, relateaza…

- Ministerul rus de Externe a anunțat marți ca l-a convocat pe ambasadorul israelian la Moscova pentru a discuta despre doborarea in mod accidental a unui avion militar rusesc de forțele siriene, dupa ce Israel a lansat mai multe rachete asupra Siriei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de…