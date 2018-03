Stiri pe aceeasi tema

- Noi coloane de automarfare erau formate, marti dimineata, in cele mai mari puncte de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria, respectiv Nadlac II si Bors, unde se astepta cateva ore pentru control. Autoritatile romane anunta ca politistii de frontiera ungari fac controale amanuntite, pe de…

- Coloane imense de camioane, marți dimineața, la punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Șoferii de automarfare aflați la granița cu Ungaria de la Nadlac II, Borș și Varșand se plang ca timpul de așteptare pentru controlul de frontiera a crescut foarte mult in ultimele doua zile și ca sunt nevoiți…

- Coloane de TIR-uri așteapta in vamile din vestul țarii pentru a putea ieși din Romania. Cele mai aglomerate puncte de trecere ale frontierei sunt cele din Borș, Varșand și Nadlac II. Coloane de TIR-uri așteapta sa iasa din țara la graințele din vest. Aglomerațiile sunt cauzate de controalele suplimentare…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Aproape 26.000 de camioane au tranzitat, in doar patru zile, punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, de la granita cu Ungaria, motiv pentru care incepand de luni a fost mereu aglomeratie si s-au format coloane, desi autoritatile precizeaza ca s-a lucrat la capacitatea…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, vineri, politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad din judetul Timis au oprit pentru control o rulota condusa de un cetatean iranian de 43 de ani, posesor al unui document de refugiat emis in Suedia. El era insotit de o femeie,…

- Peste 25.000 de autovehicule de mare tonaj au tranzitat, in perioada 5 - 8 martie, punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, cel mai aglomerat fiind punctul de granita Nadlac II, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. "Astfel, s-a constatat…

- Comunicat. In urma unei evaluari efectuate ca urmare a analizarii eficientei masurilor dispuse la frontiera, atat pentru implementarea noilor prevederi europene privind introducerea verificarilor sistematice,...

- O coloana de camioane care se intinde pe kilometri intregi s-a format și astazi la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din județul Arad, la ieșirea din țara, astfel ca șoferii așteapta aproximativ cinci ore pentru a li se verifica documentele. Purtatorul de cuvant al Poliției de Frontiera Arad,…

- O coloana de peste 15 kilometri de camioane s-a format, marti, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, la iesirea din tara, astfel ca soferii asteapta aproximativ cinci ore pentru a li se verifica documentele, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Politia de Frontiera anunta ca, in ultimele 24 de ore, peste 9.250 de automarfare au trecut prin punctele de trecere de la frontiera de vest, iar pentru fluidizarea traficului a fost marit numarul arterelor de control la Nadlac II, Bors, Nadlac si Varsand. Traficul pentru autoturisme si mijloacele de…

- Coada de TIR-uri la ieșirea din țara de la Nadlac II a crescut de la 10 km cat masura luni, la 15 km. Sute de camioane continua sa ajunga la granița cu Ungaria, ceea ce face ca punctele de...

- Coloana de automarfare formata inca de luni in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana) a ajuns la peste 15 kilometri, unii soferi spunand ca asteapta pana la zece ore pentru control. Autoritatile sustin ca se lucreaza la capacitatea maxima a punctului, insa sute de TIR-uri…

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- O coloana de camioane lunga de peste zece kilometri este formata, luni, la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana), iar soferii reclama ca asteapta de sapte – opt ore controlul documentelor, in timp ce autoritatile sustin ca se asteapta patru ore. Mai…

- Principalul suspect in cazul barmanitei de 43 de ani ucisa in noaptea de duminica spre luni, intr-un local din municipiul Satu Mare, a fost prins in punctul de trecere a granitei Urziceni, in timp ce intentiona sa intre in Ungaria, conform Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Pagube anuale insemnate pentru fermierii din Nadlac, provocate de neglijența statului. Cel puțin asta susțin reprezentanții fermierilor, care acuza ca terenurile agricole din apropiere de granița sunt invadate de daunatori, pentru ca fașia de frontiera nu este intreținuta de stat de mai bine de 12 ani.…

- Aproape 84 de kilograme de heroina pura au fost descoperite de PCCOCS si Politia de Frontiera, in urma unor perchezitii de amploare. Totodata, cinci cetateni turci si kurzi au fost retinuti.

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat un camion care urma sa iasa din tara, condus de un cetatean bulgar in varsta de 23 de ani, descoperind sase persoane ascunse in partea superioara a remorcii, unde a fost creat un compartiment special sub prelata. Autoritatile au constatat…

- Sase persoane din Irak si Siria, imigranti care incercau sa ajunga in Ungaria, au fost descoperite intr-un compartiment secret al unei remorci, la Vama Nadlac. Potrivit politistilor de frontiera, joi dimineata, in jurul orei 01.00, la P.T.F Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat pentru a iesi din Romania…

- Aproape 6.000 de persoane au incercat sa treaca ilegal granița romana, in 2017, cei mai multi fiind organizati in grupuri conduse de calauze, potrivit datelor Poliției de Frontiera. Majoritatea imigranților provin din tari precum Irak, Siria, Pakistan, Iran, Afganistan, iar peste 230 de persoane sunt…

- Aproape 60 de milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierelor romanesti, in 2017, in crestere cu 6 la suta fata de anul precedent, sea rata in bilantul Politiei de frontiera. La granita cu Bulgaria s-a inregistrat o crestere de 30 la suta a traficului, iar prin aeroporturi au intrat…

- O femeie din judetul Mures este cercetata pentru trafic de migranti, dupa si-a ascuns bebelusul de trei luni sub fusta pentru a-l trece ilegal granita, in Ungaria, fiind depistata de politistii de...

- Sistem performant de control la granita, testat la Calafat Foto: Arhiva. La Punctul de Trecere a Frontierei Calafat a fost testat, timp de saptamâna, un sistem performant de control la granita, în cadrul unui proiect de cercetare, la care participa un consortiu de firme si autoritati…

- Scene socante la punctul de trecere a frontierei de la Sighet. Un politist al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, sectorul Poienile de sub Munte, a fost stropit cu benzina de un localnic, iar un altul a fost lovit, dupa ce echipajul mobil a urmarit un autoturism…

- In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor dezmembrate a crescut cu circa 67%, intr-un context in care imigratia ilegala este un subiect deosebit de sensibil in Franta, noteaza France Presse. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron si-a facut o prioritate din acest subiect si sustine ca vrea…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, joi dimineata politistii de frontiera din Moravita au depistat 32 de cetateni din Irak care au incercat sa treaca ilegal granita. Ei au fost prinsi in localitatea de frontiera Latunas, la aproximativ un kilometru de granita cu statul vecin,…

- Scandalul de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ia amploare, ieșind la iveala noi informații cutremuratoare despre ce s-a intamplat la granița cu Serbia in incercarea disperata ca numarul migranților sa fie cat mai mic in statistici. PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor…

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat anul trecut aproximativ 900.000 de pachete cu tigari, in valoare de peste 9,3 milioane de lei, de pe piata neagra, contrabanda cu produse din tutun reprezentand principala activitate infractionala la frontiera de nord a Romaniei, se arata intr-un comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe vine cu prima reactie dupa ce ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria. Potrivit presei, convocarea ar surveni ca urmare a declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate de oficialii ungari…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: - o trecere ilegala a…

- Peste 200.000 de persoane au trecut granita romano-moldoveana in perioada Sarbatorilor de Iarna, o cifra record, sustin reprezentantii Politiei de Frontiera. Multi dintre romanii care au trecut granita s-au intors in tara dupa ce si-au alimentat masinile, au cumparat alimente, bauturi sau tigari, produse…

- La trecerea dintre ani, 31.884 de persoane au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova. Potrivit datelor Poliției de Frontiera, cele mai tranzitate puncte de trecere a graniței au fost: Aeroportul Internațional Chișinau cu 6.307 traversari persoane, dupa care urmeaza posturile vamale Otaci,…

- Responsabilul ungar mentioneaza in interviu ca daca traficul de la aceasta granita se va transforma intr-o ruta principala de migratie, la frontiera dintre Ungaria si Romania ar putea fi construit un gard, dupa consultari cu autoritatile romane.Gyorgy Bakondi mai noteaza ca autoritatile…

- Camioanele asteapta in coloana, marti, pana la sapte ore efectuarea formalitatilor de iesire din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, aflat pe DN7, din cauza unor controale ale autoritatilor ungare asupra tuturor mijloacelor de transport marfa. Camioanele stationeaza pe marginea…

- Contrabandiștii de țigari folosesc drone pentru a introduce in țara marfa de contrabanda. Frontieriștii de la Sighetu Marmației au prins in flagrant o astfel de grupare și au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare dupa ce suspectul care trebuie sa intercepteze țigarile a fugit. Polițiștii…

- Timpii de așteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din județul Arad, atat la intrarea in Romania, cat și la ieșire, au crescut, in aceasta dimineața, unul dintre motive fiind acela ca romanii plecați la munca in strainatate se intorc de sarbatori in țara. Purtatorul de cuvant al Poliției…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, aflat pe autostrada pan-europeana, s-a aglomerat, incepand de joi dimineata, atat pe sensul de intrare in tara, cat si pe iesire si se lucreaza la capacitate maxima pentru control, unul dintre motivele aglomerarii fiind faptul ca romanii care lucreaza…

- Politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au depistat șase cetațeni irakieni, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In seara zilei de 12 decembrie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au organizat și desfașurat o acțiune…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reținut mai mulți cetațeni romani, sirieni și suedezi, parte a unui grup infracțional specializat in traficul de migranți. Grupul racola tineri carora le solicitau intre 100 și 200 de euro pentru a-i ajuta sa treaca din Serbia in Romania iar mai apoi in zona Schengen.…

- Polițiștii satmareni au reținut șapte cetațeni irakieni, socilitanți de azil, care au incercat sa treaca frontiera țarii cu Ungaria, cu ajutorul taxiurilor. Ei au fost opriți la granița de frontieriști. Polițiștii satmareni au observat un grup de șase cetațeni de origine afro-asiatica care s-au urcat…