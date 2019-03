Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de ultranationalisti ucraineni au atacat sambata convoiul presedintelui Petro Porosenko in localitatea Cerkasi, in confruntarile care au urmat in acest oras si in capitala Kiev fiind raniti 25 de politisti, a anuntat duminica politia ucraineana, citata de AFP. Sustinatori ai partidului…

- Un accident rutier in care a fost implicata o masina dintr-o coloana oficiala a avut loc joi seara pe soseaua Kiseleff din Bucuresti, informeaza Politia Capitalei. In jurul orei 19,20, prin apel 112,...

- O coloana oficiala a Marii Britanii a fost implicata intr-un accident rutier, in București. Mai exact, o mașina a Poliției Rutiere a lovit femeia care, din primele informații, traversa neregulamentar.

- Un barbat a deschis focul vineri dupa-amiaza intr-o suburbie din Chicago, nordul SUA, ranind mai multe persoane, intre care patru politisti, atacatorul fiind arestat, au anuntat presa si autoritatile locale, relateaza AFP preluata de Agerpres. Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul,…

- Trei politisti si un jandarm au fost raniti, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in Capitala. O masina de politie aflata in misiune, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, s-a ciocnit cu un alt autovehicul. Potrivit Brigazii Rutiere, din primele date s-a stabilit ca un echipaj de…

- O adunare a suporterilor echipei Lazio Roma, care marcau a 119-a aniversare a clubului intr-o piata din capitala Italiei, a degenerat intr-o confruntare cu fortele de politie, in urma careia opt agenti au fost...