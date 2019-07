Stiri pe aceeasi tema

- Trei masini din coloana oficiala a presedintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, au fost implicate intr-un accident rutier. Automobilele s-au lovit puternic de doua autobuze, care transportau copii in regiunea Zaporojie.

- Un accident rutier s-a produs miercuri dupa-amiaza, pe DN 7, intre Balomir și Tartaria. O persoana a fost ranita, dupa o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe DN 7 intre Balomir și Tartaria, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, autoturismele nu aveau semnalele acustice si luminoase in functiune in momentul in care au intrat in depasire. 'Azi, in jurul orei 13,45, pe raza orasului Bals s-a produs un eveniment rutier in care au fost implicate trei autospeciale care…

- ACCIDENT rutier la Oarda de Sus, intre doua mașini. Trei persoane ranite, conștiente și neincarcerate. Intervin Ambulanța și SMURD Luni 10 iunie, in jurul orei 17.00, la Oarda de Sus a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații primite de la ISU Alba,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a fost solicitat sa intervina la un accident care s a produs la intrare in localitatea Amzacea, dinspre Negru Voda, in cursul zilei de duminica, 26 mai.Mai exact, o caruta a iesit dintr un drum secundar in cel principal, pe DN 38, conform politistilor constanteni.Inspectoratul…

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, duminica seara, pe DN 7, in zona localitații Talmaciu, județul Sibiu, in urma impactului dintre doua mașini și un tir. Doua persoane au fost ranite, conform Mediafax.Citește și: Mihai Tudose intra la RUPERE in scandalul reținerilor de la Topoloveni:…

- Trei masini au fost implicate intr-un accident petrecut sambata dimineata in localitatea clujeana Sanicoara, pe DN 1C, autorul fugind de la locul faptei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean...

- Doua mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs astazi pe raza orașului Salcea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au fost implicate cinci persoane care nu au avut nevoie de descarcerare. O singura persoana, o fata de 14 ani, a fost transportata la spital.