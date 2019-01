Stiri pe aceeasi tema

- Accident între doua autoturisme în comuna Albota, în aceasta dimineața. În urma impactului, un șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina într-o stație de autobuz.

- Doua persoane au murit si doua au fost ranite, joi dimineata, in urma impactului dintre o masina si un TIR, pe Autostrada A1 Sebes – Orastie. The post Accident pe Autostrada A1. Doua persoane au murit si doua sunt ranite dupa ce o masina a fost lovita de un TIR appeared first on Renasterea banateana…

- Un accident rutier intre un autoturism si un microbuz. In urma coliziunii, unul dintre autoturisme a luat foc. Doua dintre victime au fost preluate de o ambulanta de la Tulcea, care trecea prin zona.

- Un accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 17:00, pe DN 74, la ieșirea din Meteș spre Zlatna. Patru persoane au fost ranite dupa ce un autoturism s-a rasturnat. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala de stingere, doua ambulanțe SMURD și o ambulanța…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs in noaptea de sambata spre duminica pe șoseaua Gherla – Cluj, la ieșirea din Rascruci spre Jucu. Chiar inainte de miezul nopții, un șofer de 35 de ani din Bonțida, din cauza vitezei și a faptului ca era baut, intr-o curba a patruns pe contrasens,…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs in noaptea de sambata spre duminica pe șoseaua Gherla – Cluj, intre localitațile Bonțida și Rascruci. Chiar inainte de miezul nopții, un șofer de 35 de ani din Bonțida, din cauza vitezei și a faptului ca era baut, intr-o curba a patruns pe contrasens,…

- Patru persoane, intre care si doi copii, de un an si de doi ani, au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un cap de pod, informeaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Șapte persoane, printre care și patru jandarmi, au fost ranite pe DN 10, in apropierea localitatii Bradet, judetul Covasna, dupa ce o duba a Jandarmeriei, aflata in misiune, s-a ciocnit cu o alta.