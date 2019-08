Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, in contexul in care o asistenta medicala s-a rastit la o fata bolnava internata la Spitalul Judetean din Drobeta Turnu Severin, ca din pacate, „acesta nu a fost un test”. Ea a facut prin aceasta referire, trimitere la masura „pacientului misterios”,…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a susținut un discurs incendiar in Parlamentul European, acolo unde a somat ca Uniunea Europeana sa ia masuri urgente pentru integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana. Basescu a subliniat ca in absența unui angajament ferm din partea UE privind o posibila…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut duminica masuri urgente din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) pe fondul videoclipului, devenit viral, in care un pacient aflat pe o targa este lovit cu un baton de parizer…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu profunda durere despre tragedia petrecuta in localitatea Sangeru, din judetul Prahova, in urma careia și-au pierdut viața trei copii și al patrulea este dat disparut dupa ce casa in care locuiau a fost luata de o puternica viitura.Presedintele…

- Guvernul a anuntat, sambata, ca va lua masuri urgente pentru sprijinirea cetatenilor afectati de inundatii, pe baza unui raport care a fost solicitat Ministerului Afacerilor Interne (MAI). "Premierul Viorica Dancila a cerut astazi Ministerului Afacerilor Interne un raport detaliat cu privire la efectele…

- Premierul Pavel Filip a dat termen doua zile Ministerului Economiei si Infrastructurii si Administratiei de Stat a Drumurilor sa discute cu firma care efectueaza lucrarile de reparatie a traseului Chisinau-Ungheni si sa ia o decizie referitor la finalizarea acestora.

- Investițiile municipalitații in Timișoara au fost aproape blocate in primele cinci luni și jumatate din acest an pentru ca bugetul local nu a putut fi adoptat in lipsa celui național și celui județean. Abia la ultima ședința a Consiliului Local, desfașurata la inceputul acestei saptamani, consilierii…