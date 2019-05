Stiri pe aceeasi tema

- Traficul se desfașoara cu dificultate, duminica, pe Autostrada A1 București-Pitești, in zona lucrarilor pe podul peste raul Argeș, circulandu-se in coloana pe o distanța de aproximativ 3 kilometri, anunța Centrul Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Traficul se desfașoara, miercuri, cu dificultate pe autostrada A1 București-Pitești, in zona lucrarilor pe podul peste raul Argeș, circulandu-se in coloana pe o distanța de aproximativ 3 kilometri, informeaza centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, vineri, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti se circula in conditii de aglomeratie, in coloana, pe aproximativ un kilometru. Valori ridicate de trafic sunt inregistrate si pe Valea Prahovei, unde se circula in coloana pe mai…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, din cauza unor lucrari traficul va fi restrictionat dupa cum urmeaza: – pe sensul Sibiu – Sebes (calea 1), la kilometrul 304, se ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, astazi pe A2 Bucuresti – Constanta, se vor executa lucrari de refacere a covorului asfaltic, intre kilometrii 12 si 20, in ambele sensuri, motiv pentru care prima banda va ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, incepand de astazi, pentru aproximativ doua saptamani, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 51, pe raza localitatii Nicolae Balcescu, judetul Calarasi, pe sensul spre litoral, este restrictionata ...

- Accident in lanț pe Autostrada A1, intre București – Pitești. Șapte autoturisme au fost avariate, iar o persoana a fost ranita. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a fost blocat pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 18+500, pe sensul…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marti, pana la ora 15.00, sunt restrictii de circulatie pe Autostrada A1 Sibiu-Deva. Se restrictioneaza prima banda, sensul Deva-Sibiu (calea 2), intre kilometrii 272+600 si 27 (localitatea Saliște), pentru reparații la partea…