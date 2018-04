Colliers: Valul urias de investitii in ECE s-a oprit iar la usa Romaniei si in 2017. Miza ramane tot capitalul din Africa de Sud

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a declarat vineri ca nu comenteaza decizia Consiliului Concurentei de a declansa o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania, precizand ca asteapta raspunsul la o cerere adresata institutiei inca de anul trecut. "Eu…

- Consiliul Concurenței suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora artificial preturile produselor comercializate de acestia. Astfel, autoritatea de concurența a declanșat o investigație pe…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța semnarea unui acord de distributie cu Vestel, una dintre cele mai mari companii tehnologice din Europa. Vestel este un consortiu format din mai multe companii specializate…

- A crescut ca manager in multinationale, unde a invatat sa vanda snackuri, bauturi racoritoare si mai apoi branzeturi, iar acum conduce producatorul celui mai vandut brand de lactate din romania: Napolact. Cornel Caramizaru este romanul pe care FrieslandCampina, un gigant cu afaceri de peste 12 miliarde…

- Polițiștii de frontiera suceveni impreuna cu lucratorii vamali din cadrul PTF Siret au descoperit in podeaua dubla a remorcii unui camion, cantitatea de 26.770 pachete cu țigari (53 de baxuri), in valoare de peste 23.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Intreaga…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a stabilit pentru primul semestru al anului o cota in scadere cu 30% de certificate verzi pe care trebuie sa le achizitioneze furnizorii, ceea ce va duce la cresterea excesului de certificate verzi din piata, potrivit unui comunicat al…

- Piața romaneasca a jocurilor de noroc a fost reglementata inca din 2010, dar primul cadru de reglementare funcțional s-a conturat in perioada 2015-2016. Un rol important l-a jucat in acest demers Oficiul Național al jocurilor de Noroc (ONJN), care, in colaborare cu asociațiile reprezentand operatorii…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Pentru a evita aglomerația de la ghișeele Direcției Generale de Pașapoarte a fost inițiat un sistem de alerta, prin SMS, care il atenționeaza pe posesor ca documentul sau este pe cale sa expire. Sistemul de notificare este operabil de astazi, cand au fost trimise primele mesaje. Astfel, deținatorii…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP.Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- ALERTA MAXIMA- Meteorologii prelungesc avertizarea pentru valul de ger: temperaturi de Polul Nord in Romania. VEZI judetele VIZATE Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana…

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…

- Potrivit unei analize realizate de catre Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidențial, cat și celui de business, și RE/MAX Grup de Lux, una dintre francizele RE/MAX Romania, apartamentele in cladiri cu regim mic, cele atipice ca dimensiuni, precum și casele care permit transformarea…

- In ultimul deceniu, sectorul IT si cel de servicii de tip BPO/SSC au constituit principalul motor al cererii de spatii de birouri din Capitala si al ocuparii fortei de munca, iar in primele noua luni din 2017, au contribuit, de asemenea, cu 1,3 puncte procentuale, la rata de crestere a PIB-ului (de…

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- Tendinta de consolidare a sistemului bancar din Romania va continua si in 2018, avand in vedere ca exista in continuare banci care se confrunta cu rate ridicate ale creditelor neperformante, iar in unele dintre aceste cazuri actionarii probabil vor decide sa dezinvesteasca, nu sa faca aport de capital…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Citeste si: Producatorii de alimente, despre avantajele si dezavantajele productiei de marci private: Isi acopera o buna parte din productie, dar pretul este mic. Marjele se fac din volume Kaufland ataca piata produselor bio si vegetariene cu doua marci proprii Grafice si tabele retail ♦ Marcile…

- Atentat intr-o piața de pește din Nigeria. Trei kamikaze, toți barbați, s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata, 17 februarie, care citeaza

- Frații Dragoș și Adrian Paval ocupa locul secund in topul celor mai bogați oameni din Romania, dupa fostul mare tenisman Ion Țiriac. Acum, proprietarii lanțului de magazine Dedeman fac o mutare de proporții.Cu o avere cotata la aproximativ 1,2 miliarde de euro, aceștia ataca in forța o noua…

- ADLO marșeaza puternic pe formarea profesionala, intr-o țara unde forța de munca de calitate se gasește tot mai greu. In parteneriat cu colegiile tehnice „Traian Vuia” și „Constantin Brancuși”, dar și cu Primaria din Biharkersztes, societatea ce gestioneaza parcurile industriale din Oradea…

- In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul anului trecut, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor…

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

- Indicele ROBOR a trecut de 2%, dupa majorarea dobanzii de referinta Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,03%, de la 1,99%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Renault investeste tot mai putin in tehnologia diesel, pe fondul scaderii interesului din partea clientilor din pietele europene mari, precum Franta si Germania, a declarat Olivier Guintrand, directorul departamentului de inginerie al Renault, intr-o discutie cu jurnalisti din Romania, in Spania, la…

- BenQ, companie recunoscuta pe plan mondial pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine și lider global pe piata de proiectoare cu tehnologie DLP®, îsi mentine pozitia de lider pe piata de videoproiectoare. Potrivit datelor furnizate în studiul de piata realizat de compania…

- Ca simplu roman, ca simplu antreprenor, ca simplu participant la nenumarate mitinguri anti-coruptie, am dreptul sa intreb: "de ce?" De ce mi se pare ca firmele romanesti sunt anchetate cu celeritate si companiile straine sau investitorii din alte tari sunt tratati, uneori, cu…

- Comertul electronic, in crestere Piata de comert electronic din România va continua sa creasca în acest an, urmând sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. În 2017, românii au cumparat de pe internet…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- ♦ Studiul, realizat de Ziarul Financiar cu sprijinul PIAROM, arata ca desi raporteaza o cifra de afaceri relativ egala in 2016, companiile cu capital privat romanesc au o profitabilitate aproape dubla fata de cele straine. Companiile cu capital ro­manesc au nevoie de spri­jin pentru a realiza…

- Jaguar a publicat lista de prețuri pentru noul E-Pace. Pe piața din Romania, noul SUV britanic pleaca de la 30.940 de euro pentru versiunea echipata cu motorul diesel de 150 de cai și cutie manuala cu 6 trepte.

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca țara noastra va avea un numar suficient de porci din rasele Bazna și Mangalița, in mai puțin de opt ani. Potrivit acestuia, in aceste luni se analizeaza și centralizeaza toate efectivele din aceste specii, pentru a putea ști de unde se va putea porni…

- Romania va avea un numar suficient de porci din rasele Bazna și Mangalița, in mai puțin de opt ani, a declarat, pentru Libertatea, ministrul Agriculturii, Petre Daea. In aceste luni se analizeaza și centralizeaza toate efectivele din aceste specii, pentru a putea ști de unde se va putea porni efectiv…

- Are puțin peste 50 de ani, ochii efectiv ii rad chiar și cand e serios, are replica și raspuns pentru orice. Attila Ambrus – supranumit și Whisky Man – e o legenda vie. Un spargator de banci care a facut istorie din anii 80 și pana in octombrie 1999, un personaj iubit și urat deopotriva, care a ținut…

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite intr-un atac de trei ore care a avut loc miercuri asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copii in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a declarat pentru agentia France Presse un purtator de cuvant al autoritatilor…

- Piata de accesorii pentru telefoane mobile va creste in acest an cu cel putin 10%, ca volum, fata de anul trecut, in principal ca urmare a cresterii vanzarilor de smartphone-uri, a declarat, pentru News.ro, directorul operational al grupului francez Avenir Telecom, Costin Soare. Piata romaneasca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Berea ar trebui sa fie un amestec de doar 4 ingrediente – orz, hamei, apa și drojdie, toate bune pentru sanatate. In realitate, proprietațile acestei bauturi atat de iubite și cautate mai ales pe timpul verii sunt de multe ori alterate de tot felul de conservanți și coloranți. Asta pentru ca majoritatea…

- Fondul de investitii cipriot Reconstruction Capital 2 (RC2), actionar in producatorul de lacuri si vopsele Policolor, isi majoreaza participatia de la 40% la 55,36%, intr-o tranzactie de 3,3 milioane de euro. Astfel, RC2 devine actionar majoritar al Policolor, printr-o serie de achizitii indirecte,…

- Carmen Tanase, Adrian Titieni, Marian Ralea si Adriana Trandafir sunt doar cativa din actorii reuniti in prima drama psihologica filmata in Romania. "Fructul oprit" are marea premiera, maine seara, dupa Observator, si aduce o poveste fascinanta in care personajul principal este iubirea.

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- La inceputul anului 2018 in Republica Moldova activeaza 1.152 de unitați de schimb valutar, cu 30 mai putin decat un an in urma, arata datele Bancii Nationale a Moldovei (BNM), scrie mold-street.com. Scaderea numarului de de unitați de schimb valutar a avut loc in special pe seama caselor de schimb…

- O avalansa s-a produs sambata in Fagaras, la circa 30-40 km de barajul Vidraru. 15 turisti au fost surprinsi de valul de zapada, iar doi dintre ei au fost prinsi sub nameti, informeaza Romania TV. Salvatorii au recuperat doua persoane ranite, care se afla in afara pericolului. Una dintre ele a fost…