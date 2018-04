Colliers: Proprietarii cladirilor de spatii de birouri aflate in uz au luat cu asalt obtinerea de certificari LEED sau BREEAM

Stiri pe aceeasi tema

- Piata de birouri din Romania continua sa se maturizeze atat prin prisma extinderii stocului la nivel national, cat si prin imbunatatirea standardelor de sustenabilitate. Conform datelor Colliers International Romania, la finalul anului trecut, totalul proiectelor de birouri existente certificate LEED…

- Piata de birouri din Romania continua sa se maturizeze atat prin prisma extinderii stocului la nivel national, cat si prin imbunatatirea standardelor de sustenabilitate, la finalul anului trecut proiectele de birouri existente certificate LEED sau BREEAM insumand 1,3 mil. mp inchiriabili, aproape…

- Apetit tot mai mare pentru birouri sustenabile București, 2 aprilie 2018: Piața de birouri din Romania continua sa se maturizeze atat prin prisma extinderii stocului la nivel național, cat și prin imbunatațirea standardelor de sustenabilitate. Conform datelor Colliers International Romania, la finalul…

- Cea mai mare rețea de dealeri BMW din Romania, Automobile Bavaria prezinta la ediția din acest an a Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) doua SUV-uri – sau, daca ne luam dupa denumirea utilizata de companie, SAC-uri (Sports Activity Coupe) – care vor avea cu siguranța un cuvant greu…

- Au demarat lucrarile la cea de-a a doua etapa a ansamblului ISHO Offices, componenta de birouri din cadrul proiectului imobiliar mixt care se ridica la Timisoara. Lucrarile de constructie pentru faza a doua de dezvoltare vor demara in saptamanile viitoare. In urma lucrarilor, va fi disponibila…

- vezi galeria Piata de spatii de birouri din Timisoara cunoaste o perioada de efervescenta, cu o cerere in crestere si sustenabila, care a stimulat, de asemenea, pipeline-ul cu noi proiecte ambitioase de cladiri moderne de birouri si mai ales eficiente energetic. In ceea ce priveste acest ultim aspect,…

- Piata solutiilor de birouri va inregistra o crestere moderata in 2018, cu un avans de aproximativ 7%, potrivit Corporate Office Solutions (COS) Romania. Aceasta va fi influentata, in special, de preocuparea companiilor pentru crearea spatiului de lucru...

- Piata imobiliara din Constanta este in crestere. Un nou bloc, de sase etaje, urmeaza sa fie ridicat in municipiul Constanta, iar investitorul, Tamas Estate SRL, face demersurile pentru obtinerea avizelor necesare. Pe data de 19 martie, Primaria Constanta a eliberat Certificatul de urbanism nr. 1196…

- Piața soluțiilor de birouri va inregistra o creștere moderata in 2018, cu un avans de aproximativ 7%, potrivit Corporate Office Solutions (COS) Romania, companie activa in servicii integrate pentru spații de birou, design, lucrari de fitout, management de proiect, mobilier, mocheta și servicii de relocare.…

- Piata solutiilor de birouri va inregistra o crestere de circa 7% in 2018, fiind sustinuta de preocuparea companiilor pentru crearea spatiului de lucru ideal pentru atragerea si retentia angajatilor talentati, dar si de utilizarea tehnologiei pentru a creste eficienta acestora la locul de munca, potrivit…

- Compania de consultanta imobiliara Colliers International a fost desemnata de catre Werk Property Group sa ofere servicii de property management pentru proiectul de birouri Vox Technology Park din Timisoara. Astfel, portofoliul de birouri administrat...

- Globalworth, cel mai mare proprietar de spatii de birouri din Romania, a anuntat de curand ca a achizitionat pentru 16 milioane de euro doua terenuri in apropierea proiectelor sale Globalworth Plaza si Green Court Bucharest. Compania intentioneaza sa dezvolte aici doua proiecte de birouri, in suprafata…

- Proiectul mixt Openville Timișoara reprezinta o investiție in valoare de peste 220 milioane de euro, realizata de companiile IULIUS si Atterbury Europe. Prima etapa de dezvoltare va fi inaugurata in trimestrul patru al anului 2018 și include: 100.000 mp de birouri clasa A sub brandul United…

- In ultimul deceniu, sectorul IT si cel de servicii de tip BPO/SSC au constituit principalul motor al cererii de spatii de birouri din Capitala si al ocuparii fortei de munca, iar in primele noua luni din 2017, au contribuit, de asemenea, cu 1,3 puncte procentuale, la rata de crestere a PIB-ului (de…

- Felinvest SA, societatea controlata de fratii Buzoianu, construieste o cladire de locuinte, spatii de birouri si spatii comerciale pe strada Henri Barbusse nr. 44-46 cu un regim de înaltime de opt etaje, zona fiind reglementata urbanistic anterior prin PUZ aprobat în 2017 în baza…

- Volumul de investitii pe piata de birouri ar putea creste anul acesta la 500 milioane euro, de la 160 milioane euro in 2017, in conditiile in care 2018 este un an de cotitura in acest segment, proiectele care sunt in pipeline pentru perioada urmatoare incluzand centre de birouri cu o suprafata medie…

- Guvernul pregatește o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, începând înca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Consiliul Local al orașului Abrud este așteptat sa se intruneasca maine, 15 februarie 2018, in ședința publica ordinara. Aceasta se va desfașura incepand cu ora 13.00 in sala de ședințe „Avram Iancu” din cadrul Primariei Abrud, avand propuse urmatoarele proiecte pe ordinea de zi: PROIECT DE HOTARARE…

- Frații Dragoș și Adrian Paval ocupa locul secund in topul celor mai bogați oameni din Romania, dupa fostul mare tenisman Ion Țiriac. Acum, proprietarii lanțului de magazine Dedeman fac o mutare de proporții. Cu o avere cotata la aproximativ 1,2 miliarde de euro, aceștia ataca in forța o noua…

- Fiecare contract nou pentru inchirierea de spatii de birouri incheiat anul trecut in Bucuresti a generat cel putin 130 de locuri de munca noi. Zonele Dimitrie-Pompeiu si cea de Sud conduc in top, cu peste 200 de noi locuri de munca, potrivit celui mai recent raport pe piata realizat de JLL.

- One United Properties investeste 100 de milioane de euro in fosta platforma Automatica, situata la intersectia Bulevardului Mircea Eliade cu Calea Floreasca, aflata momentan in paragina. Compania va dezvolta in aceasta locatie un proiect multifunctional, compus dintr-un proiect rezidential - One…

- Un numar de peste 15 proiecte imobiliare de mari dimensiuni au fost finalizate in Romania, in ultimele 18 luni, si toate beneficiaza de o certificare sustenabila, indiferent ca este vorba de BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sau LEED (Leadership in Energy and…

- Ponderea cea mai ridicata a cererii din piata de spatii de birouri noi se muta treptat catre zonele noi in care sunt anuntate cladiri, iar cel mai bun exemplu este ING Bank, care a deschis zona Expozitiei / Poligrafiei, unde a semnat apoi si PwC, potrivit unui raport la companiei de consultanta imobiliara…

- Pentru a incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris, Parlamentul European a adoptat marți, 6 februarie 2018, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in UE. Noua lege, agreata deja informal cu miniștrii statelor membre, va accelera retragerea certificatelor de emisii aflate…

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Piata locala de birouri este intr-o etapa de maturizare, un semnal important fiind ca oferta a evoluat cantitativ, fiind tot mai multe cladiri de clasa A in oferta, considera Andreea Paun, managing partner Griffes. Din punct de vedere cantitativ, pentru anul 2018 se asteapta la peste 350.000 mp cladiri…

- Oferta de spatii noi de birouri de clasa A livrate anul trecut in Bucuresti a fost absorbita aproape in totalitate de cerere, arata raportul companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata de birouri din 2017, potrivit caruia 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata.…

- Incepand cu data de 1 februarie, Daniela Popescu s-a alaturat, in calitate de director asociat, departamentului de birouri al firmei de consultanța imobiliara Colliers International Romania, dupa o activitate de peste 12 ani in companie. Daniela este parte a echipei Colliers International din 2005.…

- Compania Iulius, controlata de omul de afaceri Iulian Dascalu, va finaliza in acest an o noua cladire de birouri in Timisoara, de 19.000 mp, si va incepe lucrarile la un alt centru, de 50.000 mp, in conditiile in care dezvoltatorul avea la finele anului trecut un portofoliu de 10 cladiri de birouri,…

- Incepand cu data de 1 februarie, Daniela Popescu s-a alaturat, in calitate de director asociat, departamentului de birouri al firmei de consultanta imobiliara Colliers International Romania, dupa o activitate de peste 12 ani in companie. Daniela Popescu este parte a echipei Colliers International…

- O noua examinare efectuata in laboratorul de testare a alimentelor din cadrul Centrului de Metrologie Aplicata și Certificare (CMAC) a oferit rezultate senzaționale: Un sfert din producția de lactate a celor 45 de intreprinderi analizate conțineau grasimi de natura straina și nu lapte.

- Primaria municipiului Buzau a elaborat regulamentul privind supraimpozitarea cu 500 la suta a cladirilor si terenurilor neingrijite. Municipalitatea sustine ca urmareste reducerea numarului imobilelor lasate in paragina, iar prin reabilitarea cladirilor vrea „schimbarea la fata” a orasului. Conform…

- Piata muncii a suferit numeroase modificari: angajatorii gasesc, cu greu, oamenii potriviti si reusesc, cu dificultate, sa atraga oameni noi. Candidatii vor sa primeasca mai multe beneficii, flexibilitate si salarii competitive, peste ce ofera piata. Asa arata ghidul „We are HR”, editia ianuarie - martie…

- Specialistii companiei de consultanta imobiliara Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE) si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Piata spatiilor de de birouri din Bucuresti a insumat peste 170 de tranzactii in 2017 si peste 310.000 mp inchiriati in cladirile de clasa A si B, rezultate apropiate celor record din 2016, potrivit companiei de consultanta imobiliara Knight Frank. In 2018 sunt preconizate cresteri si cereri noi…

- Iulian Dascalu, cel care detine compania de dezvoltare imobiliara a inceput in decembrie constructia la partea de retail din proiectul Openville din Timisoara si va demara in curand lucrarile la cel de-al patrulea imobil de birouri. Ansamblul Openville va avea la final, va avea 118.000 de metri…

- Ecartul dintre costurile salariale si productivitatea muncii plaseaza si in 2018 capitala Romaniei intre cele mai atractive orase din regiune si ca urmare vom vedea, in continuare, companii care vor dori sa intre sau sa isi extinda prezenta pe piata locala, apreciaza Silviu Pop, head of research…

- In acest an piata imobiliara va inregistra o crestere de 15-20% fata de anul 2017 a cererii de spatii de birouri, care va depasi pragul de 400.000 metri patrati iar cererea neta, din care sunt excluse renegocierile, va avea o pondere de peste 60% din cererea totala, apreciaza Mihai Paduroiu, head…

- Cresterea numarului de corporatisti din noile cladiri de birouri a supraaglomerat statiile de metrou din nordul Bucurestiului, cele mai mari cresteri ale traficului de calatori fiind inregistrate anul trecut in statiile Aurel Vlaicu si Pipera, din apropierea hubului de birouri al Capitalei, potrivit…

- Interesul pentru cladirile de birouri scumpește prețurile la terenuri in Cluj Prețurile la terenurile pentru cladirile de birouri s-au marit la Cluj cu pana la 15% in ultimul an, conform datelor companiei de consultanța imobiliara Colliers International, puse la dispoziția ZIUA de CLUJ. …

- Mulberry Development, companie de dezvoltare imobiliara fondata de antreprenorul Ovidiu Sandor, a incheiat un contract de inchiriere in cadrul proiectului ISHO din Timisoara cu KPMG, de unde furnizorul de servicii de consultanta va deservi principalii clienti din regiune. 0 0 0 0 0 0

- ♦ Avalansa de noi proiecte de birouri din Capitala din zone precum Orhideea, Expozitiei si Timpuri Noi, alaturi de apropierea termenului de expirare a contractelor curente pot declansa o adevarata revolutie in piata de office din Capitala ♦ Cine se muta?

- Anul trecut, valoarea totala a tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ fata de 2016, depasind pragul de 350 mil. euro la nivel national. Aproximativ 70% din aceasta valoare a revenit Capitalei, unde tranzactiile cu terenuri pentru…