Colliers: Orasele regionale pot servi drept un "buffer" in contextul incetinirii economiei pentru dezvoltatorii de spatii de birouri

- In acest an vor fi date in folosinta cladiri de spatii de birouri care vor totaliza peste 220.000 metri patrati in Capitala, din care peste 80% vor fi livrati in a doua parte a anului. De asemenea, pentru 2019, dezvoltatorii imobiliari au anuntat...

- Numarul angajatilor din cladirile moderne de spatii de birouri (de tip A si B) din Capitala ar putea urca la 270.000 de persoane pana la finalul acestui an, potrivit unei estimari realizate de catre compania de consultanta imobiliara Cushman &...

- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Capitala a ajuns la aproximativ 253.000 de angajati la finalul primului semestru din 2018, o crestere usoara cu 3.000, comparativ cu finalul anului precedent, conform unei analize Cushman & Wakefield Echinox. Ţinând cont de…

- Ideea de spatii flexibile de birouri sau de co-working a luat pentru prima data contact cu piata din Romania acum 20 de ani, moment in care belgienii de la Regus au deschis primul centru de co-working din Bucuresti. Recent, insa, tendinta de pe pietele...

- De-a lungul timpului, piata de spatii de birouri din Capitala a evoluat prin gruparea dezvoltarilor in jurul anumitor zone, in functie de criterii diferite, la momente diferite, iar de regula acestia nu prea au urmat investitiile in infrastructura....

- Timisoara a devenit la jumatatea acestui an cea mai mare piata de birouri din provincie, depasind pentru prima oara suprafata de birouri in functiune din Cluj-Napoca. Astfel, stocul de spatii de birouri din Timisoara a crescut cu 53.000 mp in primele 6...

- Numarul potentialilor migranti care aleg Cluj-Napoca este estimat de bancheri la 260.440 de persoane, peste nivelul prognozat pentru Bucuresti, unde sunt asteptati inca 245.820 de locuitori, in viitorul apropiat. Urmatorul oras vizat de migranti este Timisoara, care are potentialul de a atrage putin…

- In prezent, piata de birouri din Bucuresti este o piata a proprietarilor, in principal din cauza ratelor scazute de neocupare. Ca rezultat al livrarii de noi proiecte de birouri, impreuna cu diversificarea continua a cerintelor chiriasilor (nevoia de...