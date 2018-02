Colliers: Erodarea principalului avantaj competitiv al Romaniei va avea un impact nefavorabil in piata de spatii de birouri In ultimul deceniu, sectorul IT si cel de servicii de tip BPO/SSC au constituit principalul motor al cererii de spatii de birouri din Capitala si al ocuparii fortei de munca, iar in primele noua luni din 2017, au contribuit, de asemenea, cu 1,3 puncte procentuale, la rata de crestere a PIB-ului (de 7%). Cu toate acestea, cresterea in 2018 pe aceste linii de business ar putea fi limitata pe fondul un numar tot mai limitat de noi angajati, desi Romania a fost unul dintre cei mai importanti beneficiari ai relocarilor din alte tari din UE in IT, BPO si SSC de pana acum. Aceasta inegalitate intre… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

