Colliers: Cele mai importante predictii pentru 2019 pe piata imobiliara din Romania

- Anul 2018 s-a incheiat cu o premiera semnificativa pe piața imobiliara locala: investitorii romani ocupa locul al doilea in topul volumelor generate dupa naționalitate. Aproape 200 de milioane de euro au fost platite pentru a cumpara proprietați comerciale (aproximativ un sfert din volumul total), un…

- Piața imobiliara este aproape de blocaj: Nimeni nu mai cumpara, iar prețurile se vor prabuși! In luna decembrie a lui 2017, numarul tranzactiilor imobiliare din Romania a fost cu peste 10.000 mai mic decat in noiembrie, ceea ce marcheaza o scadere cu aproximativ 30%, pana la putin peste 36.000 de imobile…

- Instant Factoring, fintech-ul românesc activ pe piața locala din aprilie 2018, a încheiat anul cu un volum de peste 1.500 de finanțari acordate, la o valoare totala de 2,7 milioane Euro. Valoarea medie de finanțare a unei facturi a fost de 10.000 RON (aproximativ 2.100 Euro), dublu fața…

- White Image, prima agentie de email marketing din Romania, aniverseaza 15 ani de activitate, perioada in care a trecut de la statutul de pionier al pietei locale, la o companie care ajuta clientii sa trimita anual un miliard de email-uri. Compania a trecut prin toate etapele de dezvoltare…

- Business Construct C&W Echinox: Valoarea tranzactiilor din piata imobiliara a depasit 4 miliarde de euro in ultimii cinci ani; cei mai activi cumparatori sunt investitorii sud-africani si cei greci Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 12:18 0 Valoarea tranzactiilor din piata imobiliara…

- Piața imobiliara din Romania da semne de prabușire. Vanzarile de locuințe au scazut drastic in mai multe orașe din țara. In unele locuri s-au vandut cu 50% mai puține imobile fața de aceeași perioada a anului trecut. Nici programul Prima Casa nu ii mai face pe romani sa cumpere o locuința. La finalul…

- Piața imobiliara din Cluj-Napoca este cea mai umflata din România, iar acum rezultatele încep sa se vada. ”A treia luna consecutiva in care numarul de tranzactii au scazut fata de anul trecut. La Cluj cu aproape 50% in luna octombrie, de altfel…

- Aproape jumatate din analiștii CFA Romania se așteapta la o inrautațire a condițiilor de afaceri in urmatoarele 12 luni, in timp ce cealata jumatate estimeaza ca acestea vor ramane la fel, se arata in sondajul dat publicitații marți. Potrivit documentului, trei sferturi dintre cei mai titrați analiști…