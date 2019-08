Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul egiptean a aprobat joi o extindere cu inca trei luni a unei stari de urgenta impuse din cauza provocarilor de securitate cu care se confrunta tara araba, a anuntat agentia oficiala de presa MENA, preluata de Xinhua. Parlamentul a aprobat un decret prezidential de prelungire…

- Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Acțiune in derulare. La accidentul de la Mogosa intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, TIM, EPA SMURD și un…

- Selectionata Egiptului a invins formatia Zimbabwe cu scorul de 1-0, vineri seara, la Cairo, in primul meci al editiei 2019 a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, care are loc in Egipt pana pe 19 iulie. Unicul gol a fost inscris de Mahmoud Trezeguet (41), in fata a 70.000 de spectatori. Starul Mohamed…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca Mohamed Morsi a fost "ucis", iar vina aparține autoritaților egiptene, scrie AFP."În tribunal, s-a zvârcolit pe sol timp de 20 de minute. Autoritațile nu au facut nimic pentru a-l ajuta. A fost ucis și nu…

- Presedintele egiptean destituit Mohamed Morsi, decedat la tribunal, a fost inhumat marti la Cairo in deplina discretie si sub o atenta supraveghere, dupa ce si-a petrecut ultimii sase ani dupa gratii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Organizatii de apararea drepturilor omului si un deputat…

- Fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi - considerat o marioneta in mana Fratilor Musulmani aflati atunci la putere - a murit luni, la varsta de 67 de ani, in urma unei audieri intr-un tribunal la Cairo, la aproape sase ani dupa ce a fost destituit de catre succesorul sau, Abdel Fattah el-Sisi,…

- Peste 2.000 de persoane au contractat virusul Ebola si 1.346 au murit dupa declararea epidemiei in urma cu zece luni in estul Republicii Democrate Congo, potrivit ultimelor informatii oferite de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, relateaza marti AFP.