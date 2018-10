Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma deflagratiei de noaptea trecuta. Doi oameni raman internati la Institutul de Medicina Urgenta.Este vorba despre o locatara care a ajuns la spital cu arsuri de peste 30 la suta pe corp.

- O explozie puternica a avut loc in timpul nopții de sambata spre duminica, cel puțin trei persoane pierzandu-și viața. The post Explozie devastatoare intr-un bloc. Sunt cel puțin 3 morți și mai mulți raniți (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident in care au fost implicate doua masini s-a produs luni, la ora 15.40, pe Soseaua Chitilei din Capitala, in dreptul numarului 158. Sosite la fata locului, fortele de interventie acorda ingrijiri medicale, urmand a se stabili daca vreo persoana va fi transportata la spital. In zona, tramvaiele…

- O explozie puternica s-a produs, miercuri dimineata, la scoala din Voiniceni, judetul Mures. Doi elevi au fost raniți. Din primele cercetari, cauza producerii deflagrației ar fi fost o scurgere de gaze.

- Un grav accident rutier a avut loc, in jurul pranzului, pe Drumul Național 7, in acesta fiind implicate un autotren și un autoturism. The post Accident mortal pe DN7: Coliziune intre un tir și un autoturism appeared first on Renasterea banateana .

- Un șofer și-a pierdut viața dupa ce autoturismul la volanul caruia se afla s-a izbit frontal de o autoutilitara. The post Accident mortal in vestul țarii. Coliziune frontala intre un microbuz și o autoutilitara appeared first on Renasterea banateana .

- Planul Rosu de interventie a fost activat in urma unui accident grav produs, joi dupa-amiaza, la Caltuna, pe DN 2C. Un microbuz in care se aflau mai multi calatori s-a ciocnit de un tractor, intr-o curba periculoasa de pe drumul ce leaga Buzaul de Slobozia. In eveniment a fost implicat si un autoturism.

