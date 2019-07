Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 mai, vasul de agrement Hableany (Sirena), cu 33 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari la bord, s-a scufundat in Dunare dupa ce a fost lovit de nava de croaziera sub pavilion elvetian Viking Sigyn, al carui capitan ucrainean, Iuri C., a fost ulterior arestat si pus…

- Un al 25-lea corp a fost gasit in urma naufragiului pe Dunare, la Budapesta, in data de 29 mai al unui vas ce transporta turisti sud-coreeni, trei victime fiind in continuare date disparute, a anuntat joi politia ungara, citata de France Presse, potrivit agerpres.ro.Corpul a fost gasit miercuri…

- Doua victime au fost identificate ca fiind femei sud-coreene, iar a treia este un barbat ungar, capitanul navei Hableany, conform site-ului politiei ungare, police.hu.Identificarea celui de-al patrulea corp gasit marti, cel al unui copil, este in desfasurare.Nava de agrement Hableany…

- Nava de agrement Hableany (Sirena), cu 33 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari la bord, s-a scufundat in Dunare in seara zilei de 29 mai dupa ce a fost lovita de vasul de croaziera sub pavilion elvetian 'Viking Sigyn', al carui capitan ucrainean a fost ulterior arestat.Pana…

- Scafandrii au mai gasit doua corpuri dupa naufragiul unei ambarcatiuni produs saptamana trecuta pe Dunare, la Budapesta, a anuntat luni politia ungara, alte 19 fiind in continuare date disparute, transmite AFP, conform agerpres.ro. Ambarcatiunea de 26 metri lungime botezata Sirena, care avea…

- Comandantul navei de croaziera implicata intr-o coliziune grava cu o ambarcatiune ce transporta turisti sud-coreeni, miercuri seara pe Dunare - coliziune soldata cu cel putin 7 morti - a fost inculpat sambata de justitia ungara, informeaza AGERPRES.Potrivit unui purtator de cuvant al Parchetului…

- Comandantul vaporului de croaziera implicat intr-o coliziune cu o ambarcatiune turistica mai mica, miercuri seara, pe Dunare, in Budapesta, soldata cu cel putin sapte morti, turisti sud-coreeni, si 21 de persoane date disparute, a fost arestat de politie, relateaza AFP.

- Poliția maghiara a anuntat joi seara retinerea capitanului navei de croaziera care s-a scufundat miercuri în Dunare, în centrul Budapestei, în care cel puțin șapte turiști sud-coreeni au murit, relateaza Reuters. Capitanul este un cetațean ucrainean de 64 de ani, identificat drept…