Coliziune pe Arad-Timișoara. Un autoturism a intrat într-un microbuz ARAD. Potrivit IPJ Arad, din primele cercetari efectuate la fața locului s-a stabilit ca “in aceasta dimineața, in jurul orei 06:50, o femeie de 51 de ani, din județul Timiș, a condus un autoturism pe DN 69, dinspre Timișoara inspre Arad, iar la kilometrul 42 + 400 metri, pe fondul neatenției in conducere, a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un microbuz condus regulamentar din sens opus de un barbat de 48 de ani din Șagu. In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea ușoara a conducatoarei auto”. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

