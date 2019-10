Coliziunea a survenit in Marea Japoniei, la 350 km nord-vest de peninsula Noto, prefectura Ishikawa. In urma accidentului, ambarcatiunea nord-coreeana, probabil un vas de pescuit, s-a rasturnat partial si in jur de 20 de marinari au cazut in apa. 'Trimitem nave de salvare si avioane la fata locului, dar nu avem alte detalii' despre coliziune deocamdata, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al garzii de coasta.

El a precizat ca institutia sa a 'intarit patrulele in aceste ape, in cooperare cu Agentia de pescuit' in ultimii ani, din cauza inmultirii cazurilor de pescuit ilegal in…