- O mașina a intrata intr-un cap de pod pe raza localitații Vicovu de Jos, a anunțat purtatoriul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. O persoana a fost incercerata. ”A fost extrasa victima un barbat de 25 de ani care este in stare de inconștiența. Se efectueaza manevre de resuscitare. Intervine modulul…

- Pe raza localitații Ilișești din județul Suceava s-a produs astazi dupa amiaza o coliziune intre un autoturism si un microbuz, in urma careia microbuzul s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din fericire nu s-au inregistrat victime. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, cele…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Sebeș: O persoana ranita dupa o coliziune intre o motocicleta și un autoturism Un accident rutier a avut loc marți dupa-masa in municpiul Sebeș. O persoana a fost ranita dupa o coliziune intre o motocicleta și un autoturism. Garda de Interventie Sebes intervine la un…

- O coliziune intre un autoturism și un motoscuter a avut loc in aceasta seara pe raza localitații Dumbraveni, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Din nefericire conducatorul motoscuterului a decedat. Intervine modulul SMURD al Detașamentului de Pompieri Suceava.

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 16.00, in municipiul Sebeș, pe strada Augustin Bena. Intervin pompierii cu o ambulanța SMURD. „Garda de intervenție Sebeș intervine intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre un autoturism și o motocicleta in municipiul Sebeș, strada…

- Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 16.00, in municipiul Sebeș, pe strada Augustin Bena. Intervin pompierii cu o ambulanța SMURD. Garda de intervenție Sebeș intervine intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre un autoturism și o motocicleta in municipiul Sebeș, strada…

- Pompierii militari de la Garda de Intervenție Siret au intervenit, in aceasta seara, pentru degajarea unui arbore care a cazut pe carosabil, pe strada Carpați, din orașul Siret, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In cadere, crengile copacului au avariat ușor un autoturism parcat…

- Un microbuz cu marfa a ieșit in afara parții carosabile dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat intr-o casa in localitatea Podu Coșnei, comuna Coșna, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Accidentul a fost anunțat astazi dimineața la ora 6.40. In mașina se…