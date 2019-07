Stiri pe aceeasi tema

- Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua SAJ au intervenit in cursul nopții ce a trecut pentru a gestiona o situație de urgența ca urmare a unui accident rutier, care a avut loc pe raza localitații Manasturel.

- O tamponare intre un autoturism si un microbuz de transport persoane s-a produs astazi dupa amiaza in municipiul Suceava, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In urma impactului doua femei din microbuz au fost ranite fiind transportate la UPU Suceava cu doua ambulante SMURD.…

- Un microbuz cu 20 de pasageri la bord a fost implicat, joi, intr-un accident produs pe un drum judetean din Prahova. Soferul microbuzului nu ar fi pastrat distanta fata de un TIR si a intrat in acesta, potrivit politistilor.

- In timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Paltinoasa, ajuns la intersectia cu DN 2E, datorita nepastrarii unei distante suficiente in mers fata de autovehiculul din fata sa și a neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, un barbat de 26 de ani din municipiul Suceava,…

- Grav accident in aceasta seara pe DN 2 E, in județul Suceava. Cinci persoane au fost ranite și au ajuns la spital, dupa ce doua motociclete pe care se aflau trei persoane au intrat intr-un autoturism in care se afla o familie cu un copil. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, slt Alin Galeata, a declarat…

- Cinci persoane, dintre care un copil, au ajuns la spital, duminica, in urma unui accident in care au fost implicate doua motociclete si un autoturism, pe raza localitatii sucevene Varfu Dealului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, anunța AGERPRES.Potrivit sursei…

- Un microbuz care transporta persoane a fost implicat, joi noaptea, intr-un accident produs in orașul Bacau. In urma coliziunii cu o mașina, microbuzul s-a rasturnat pe o parte iar mai multe persoane aflate in cele doua autovehicule au avut nevoie de ingrijiri medicale. 16 persoane, 5 din autoturism…

- Patru persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, in urma unui accident rutier produs la Targu Jiu, in acesta fiind implicate un microbuz cu 12 oameni si un autoturism. Doua dintre victime sunt din microbuz, iar celelalte doua se aflau in autoturism.