- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, circulatia este restrictionata pe a doua banda a Autostrazii A10, pe sensul Aiud ndash; Turda, la kilometrul 52.Potrivit informatiilor,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui eveniment rutier fara victime, in care au fost implicate mai multe autovehicule, circulatia este restrictionata pe a doua banda a Autostrazii A1, pe sensul Pitesti ndash; Bucuresti, la kilometrul 19.Traficul…

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, vineri, pana la orele 18:00, pe sensul Sebes - Sibiu al Autostrazii A1 ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Ialomita, pe DN 2 Bucuresti Urziceni, la kilometrul 24 200 de metri localitatea Sinesti , a avut loc un accident in care au fost implicate un autoturism si un autocar.In urma evenimentului o persoana a decedat…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 16.00, se fac lucrari pe Autostrada Sibiu-Deva. Pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Deva catre Sibiu al Autostrazii A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul 253- 252+800 de metri, se vor executa lucrari…

- Traficul rutier este oprit, joi, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 56+500 metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. (Promotiile zilei la…

- Traficul rutier este intrerupt, marti dimineata, pe DN2A Slobozia - Harsova, unde a avut loc un accident rutier in urma caruia o persoana a murit, dupa coliziunea intre un tir si o masina, informeaza agerpres. Potrivit unui comunicat al Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe DN79 (E671) Oradea – Salonta, intre localitatile bihorene Les si Nojorid, a avut loc in aceasta dimineata, o coliziune intre un autocar, un microbuz si o autoutilitara. Potrivit ...