Coliziune între o mașina și un tren la Rîpa: două persoane au ajuns la spital Potrivit Poliției Județene Bihor, accidentul s-a produs joi, 04 iulie, la ora 06:20, in afara localitații bihorene Ripa, dupa ce un barbat de 26 de ani, din comuna Diosig, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ripa – Tinca, nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata și a intrat in coliziune cu un tren, care circula pe ruta Holod – Salonta. „In urma accidentului, atat conducatorul autoturismului, cat și un barbat de 29 de ani, din Ripa, pasager in autoturism, au suferit leziuni ușoare, pentru ingrijirea carora au fost transportați la spital”, a declarat comisarul șef… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii s-au sesizat din oficiu miercuri, la ora 14:29, despre producerea unui accident rutier pe strada Republicii din Marghita, in care a fost implicat un autoturism care a acroșat un pieton, pe marcajul pietonal, conducatorul mașinii parasind locul accidentului, fara incuviintarea politiei.…

- Potrivit oamenilor legii, evenimentul rutier a avut loc la intersecția drumului județean 792/A cu drumul judetean 709/A, in Belfir, dupa ce un aradean, de 64 de ani, in timp ce conducea un autoturism marca Audi, nu a oprit la un indicator STOP și a intrat in coliziune cu un Volkswagen, condus regulamentar…

- Polițiștii Secției nr.8 de Poliție Rurala Tinca din cadrul IPJ Bihor au fost sesizați duminica, la ora 20:00, de o tanara din Tulca ca, in perioada 10 – 12 mai, persoane necunoscute i-au sustras din locuința un telefon mobil și o butelie de gaz. „In urma verificarilor și investigațiilor efectuate,…

- In autovehicul se aflau doua persoane, șoferul și un pasager, acesta din urma nefiind ranit. Potrivit maiorului ISU Crișana, Camelia Roșca, la fața locului s-a deplasat un echipaj cu echipaj de pompieri militari cu autospeciala de intervenție din cadrul Detașamentului 1 Oradea, echipajul…

- Potrivit IPJ Bihor, luni, la ora 12:30, in urma probatoriului administrat, polițiștii Postului de Poliție Aștileu au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi tineri de 18 și 16 ani, ambii din Aștileu. Aceștia sunt banuiți de comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosinta și conducerea…

- Oamenii legii au avut in vedere prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, spun ei. Au cautat in special șoferii care au urcat la volan deși au consumat alcool sau substanțe interzise. „Ca masura tehnico-administrativa, au fost retinute in vederea…

- Furtul s-a petrecut miercuri dupa-masa intr-o societate comerciala de pe raza Secției 3 Poliție Timișoara. Tanarul de 17 ani a fost observat de agenții de paza in timp ce trecea de casa de marcat fara a plati pentru trei sticle cu alcool in valoare de 360 de lei. Oamenii de ordine l-au oprit…

- Accidentul s-a petrecut luni dupa amiaza, in jurul orei 16:25, pe D.N. 19, in localitatea bihoreana Tarcea, cand șoferul, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Satu Mare – Oradea, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și s-a rasturnat. „Intr-o curba ușoara inspre…