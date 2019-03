Coliziune între două trenuri. Sunt multe victime VIDEO Accidentul a avut loc la ora 18.39 (19.39, ora Romaniei) in apropierea garii Inverigo (Como), relateaza agentia de presa Adnkronos si cotidianul Corriere della Sera.



Un tren care circula pe ruta Milano Cadorna - Asso a intrat pe un segment feroviar cu o singura linie desi semaforul era rosu. Mecanicul locomotivei a oprit trenul dupa doar cativa metri, dar nu a putut evita impactul la viteza redusa cu un tren care circula in sens opus pe ruta Erba - Milano, potrivitr stiripesurse.ro.



Aproximativ 55 de pasageri au fost raniti, sapte fiind spitalizati, au anuntat autoritatile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

