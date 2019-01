Stiri pe aceeasi tema

- Doua bombardiere tactice rusesti de tipul Su-34 s-au ciocnit vinerea trecuta deasupra Stramtorii Tatare (care desparte insula Sahalin de Asia continentala si care leaga Marea Ohotsk la nord cu Marea Japoniei), in regiunea Habarovsk (Extremul Orient rus), iar in urma coliziunii doar unul dintre cei patru…

- Decretul prin care Klaus Iohannis i-a prelungit mandatul șefului Statului Major, atacat in instanța. Executivul ataca in instanta decretul prin care seful statului a prelungit mandatul sefului Statului Major al Armatei. Actiunea in contencios administrativ are ca prim efect suspendarea aplicarii acestui…

- Rusia a efectuat raiduri aeriene in Siria asupra pozitiilor rebelilor sirieni pe care ii acuza ca au folosit arme continand clor intr-un atac comis sambata la Alep (nord-vest), aflat sub controlul regimului de la Damasc, a anuntat duminica Ministerul Apararii rus, informeaza AFP.''Avioane…

- Grupul francez Airbus si IAR Ghimbav au semnat marti, la Paris, contractul definitiv de colaborare exclusiva pe o perioada de 15 ani, a anuntat miercuri compania franceza. Potrivit contractului definitiv de colaborare, IAR este contractor principal pentru elicopterul multirol H215M pentru…