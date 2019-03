Coliziune frontală între două trenuri. Sunt zeci de răniţi Niciunul dintre raniti nu se afla in stare critica si jumatate dintre ei au fost internati pentru tratament, a mentionat purtatoarea de cuvant a politiei.



Coliziunea a avut loc in apropiere de gara centrala din Brno, intr-o zona unde au loc lucrari majore de reconstructie, informeaza Agerpres.



Politia a lansat o ancheta pentru a stabili daca ciocnirea a fost consecinta unei probleme tehnice sau a unei erori umane.



Cu cateva zile in urma, cinci oameni au fost raniti intr-un accident de tren la est de Praga. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

